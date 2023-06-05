Николаю Рогожкину было 29 лет. Фото из соцсетей.

Отечественный баскетбол понес невосполнимую потерю. Не стало Николая Рогожкина – баскетболиста, который считался самым высоким в России. Его рост был 222 сантиметра. Жизнь спортсмена из Волгоградской области оборвалась в 29 лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на друзей Николая.

- Ушел из жизни друг, одноклубник и просто хороший человек, - рассказывают близкие волгоградца.

Николай Рогожкин родился 21 декабря 1993 года в поселке Вишневка Палласовского района. Еще в детстве стало ясно, что растет настоящий богатырь. Он очень любил спорт, играл в футбол, но из-за своего роста часто был именно вратарем. О карьере профессионального спортсмена Николай не помышлял, жил вместе с родителями в родном поселке. В 17-летнем возрасте ему улыбнулась удача, об его антропометрических данных узнали в Волгограде и пригласили в секцию баскетбола. Николаю пришлось нагонять сверстников, которые тренировались уже не первый год. Юноша очень старался, и через 2 года, в 2014-м, его позвали в систему одного из лучших клубов страны на тот момент «Химки».

- Конечно, Коля поздно оказался в баскетболе, поэтому ему было тяжелее остальных. В 19 лет мы с ним начали проходить то, что ребята в его возрасте давно знали. Я занимался с ним индивидуально и скажу, что он молодец, старался учиться всему, проявляя настоящий мужской характер, - приводит слова тренера молодежных команд «Химок» Олега Резвого «Спорт-экспресс».

Рост спортсмена был 222 сантиметра. Фото из соцсетей.

Николай был целеустремленным, с характером, поэтому выдерживал тяжелейшие тренировки и прогрессировал. И именно в клубе из Подмосковья уроженец Волгоградской области вымахал до 222 сантиметров. Баскетболист получал вызовы в юношескую сборную России, начал выступать в российской суперлиге, а в 2015 году он получил предложение от испанской «Мурсии». Николай 2 года провел за границей, после чего вернулся в Россию, подписав контракт с «Тамбовом». Карьера стала складываться не лучшим образом, в итоге большой баскетбол пришлось оставить.

Но из спорта Николай Рогожкин не ушел, в его жизни появился стритбол. Его заметили на уличной площадке в Екатеринбурге, когда он бросал оранжевый мяч в кольцо. Волгоградца позвали в команду «Грязные парни» из Свердловской области. Именно с ней связаны главные успехи в карьере Николая. Была добыта победа на всероссийских соревнования по баскетболу «3 на 3», а затем лучился триумф на турнире RedBullReign в Вашингтоне. Еще были медали отечественных стартов, выступление на международной арене.

- С ним мы всегда двигались только вперед. Вместе мы проехали всю Россию и полмира, радовались победам, смеялись, чему-то удивлялись, где-то огорчались — мы по-настоящему дружили, - вспоминает старший тренер команды «Грязные парни» Алексей Агафонов.

Осенью Николай Рогожкин переехал в Саранск, где стал играть за коллектив «Атриника» по баскетболу «3 на 3». А месяц назад случилось несчастье. Спортсмен связался с родителями, сообщив, что ему плохо. Приехала скорая, но Николай был уже без сознания. Его госпитализировали с вирусным менингитом. Несмотря на все усилия врачей, спасти волгоградца не удалось. Он скончался 5 мая. Похоронили Николая в родном поселке, проститься с ним приехали друзья, бывшие одноклубники из разных уголков страны.

Николай (слева) был значительно выше своих партнеров в разных командах. Фото: vk.com/bcdirtyguys3x3.

- Ушел из жизни один из самых ярких, необычных и талантливых центровых игравший за нашу команду. Спортивные достижения Николая не единственная его хорошая черта. Коля был позитивным, ярким человеком, - вспоминают спортсмена из Волгоградской области его бывшие партнеры по команде «Грязные парни».

11 мая состоялся финал Пензенской любительской баскетбольной лиги, где команда «Атриника» стала победителем. В память о Николае баскетболисты коллектива вышли с футболкой с номером 22, под которым играл волгоградец. Николая Рогожкина посмертно признали лучшим центровым сезона Пензенской любительской баскетбольной лиги. В конце мая в Свердловской области прошли соревнования по баскетболу «3 на 3» в память о Николае Рогожкине.