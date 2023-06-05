«Жалко надевать намордник»: волгоградские владельцы собак о новых правилах выгула

Владельцы маленьких пород не заметили изменений. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде с середины мая 2023 года для хозяев собак действуют новые правила содержания и выгула домашних питомцев. «КП-Волгоград» поинтересовалась у горожан, как это отражается на прогулках с животными.

Напомним, среди правил - запрет выгула собак на детских и спортивных площадках. Также нельзя оставлять животных без присмотра на улице, даже если ненадолго нужно заскочить в магазин. Большие псы с ростом в холке от 65 сантиметров должны быть в наморднике и на поводке. Исключение – маленькие породы в холке до 25 сантиметров. Разумеется, каждый владелец обязан прибрать за своим подопечным – на этот случай всегда нужно носить с собой специальные пакеты.

Жители обеспокоены числом бездомных животных и считают, что эту проблему нужно решать. Фото: Юлия Данильченко

Один из жителей Центрального района из-за новых правил выгуливает 13-летнюю овчарку во дворе дома – надевать намордник на друга не готов, хоть и использует поводок.

- Никто не спросил владельцев собак, согласны ли мы на такие правила. А вот я не согласен использовать намордник. Собака у меня старая, никому вреда не причинит, но из-за этих правил приходится довольствоваться двором, в парк не выходим, - признался мужчина.

Много среди волгоградцев любителей маленьких пород типа шпица и чихуахуа.

- Я не заметила никаких изменений для себя, - говорит хозяйка шпица по кличке Тедди, вышедшая на прогулку в Горсад. – Собачка у меня маленькая, намордник не нужен, поводок использую, когда много людей вокруг. Всегда убираю.

На набережной в центре города-героя с утра не очень много любителей собак. Парочка, выгуливающая хаски, поделилась своим отношением к проблеме.

Чаще всего в парках гуляют с маленькими питомцами. Фото: Юлия Данильченко

- Мы подобрали собаку пять лет назад, ее кто-то выбросил. Все правила соблюдаем: гуляем, где положено, убираем, всегда на поводке. Если нет вокруг людей, то без намордника, - рассказала Юлия. – Но, считаю, нужно решать проблему бездомных собак, а не домашних. Посмотрите, сколько их на улицах города и не только. Никто ничего не делает, нас это беспокоит.

Эту тему поддержал проходивший мимо владелец шпица.

- Мы-то со своей стороны все соблюдаем, - достает пакет для уборки после собаки. – Но больше волнует вопрос бродячих собак. Нужно вводить наказание для тех, кто выбрасывает животных. Это же ужасно, как можно выкинуть живое существо?

Такого же мнения еще одна жительница Волгограда, выгуливающая очаровательного щенка.

- У меня были разные собаки – и большие, и маленькие. За всеми всегда убирала, считаю это обязательным. Также необходимо, чтобы на собаках был намордник. Я недавно стала свидетелем нападения небольших собак на прохожего прямо тут, на набережной. Да и на мою дочь когда-то набрасывались три таксы. От них невозможно было отбиться. И это домашние животные! За этим должен быть контроль, - считает волгоградка. – Нужно ужесточить ответственность за нападение животных без намордников на людей.

Добавим, что большинство из опрошенных не слышали о новых правилах и не считают себя нарушителями. Например, многие не знали о запрете выгула собак на детских и спортивных площадках, другие понятия не имеют, нужно ли использовать намордник – многим просто жаль своих питомцев.

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