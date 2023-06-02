На площадке Волгоградского НПЗ рассмотрели внедрение природосберегающих технологий

На территории завода появилась зеленая аллея. Фото: Эдуард Пальгунов

Для сохранения природы используются современные подходы. Вопросы охраны окружающей среды технологий были рассмотрены сегодня на заседании Экологического совета при Волгоградской областной Думе и рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области. Обсуждение важных вопросов состоялось на производственной площадке «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Нефтеперерабатывающий завод показал, как работает его производство. Фото: Эдуард Пальгунов

Участники экосовета оценили объекты нефтеперерабатывающего завода, на котором внедряются современные природосберегающие технологии. Так после установки ЭЛОУ АВТ-5 на 5% снизились выбросы парниковых газов. Кроме того, предприятие представило план экологических проектов на общую сумму, превышающую 1,8 миллиарда рублей.

Представители волгоградских предприятий рассказали о внедрении природосберегающих технологий. Фото: Эдуард Пальгунов

- Впереди у нас - строительство, реконструкции, приведение к действующим нормам и правилам ряда объектов. Среди них - модернизация установки комплекса производства масел, реконструкция установки депарафинизации, завершение работ на установке АВТ-1 в рамках комплекса технико-экологического обследования. Наши ориентиры неизменны – быть лидером отрасли, компания для нас установила это в рамках манифеста лидерства. Мы следуем этой цели, - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Павел Наумов.

Состоялось заседание Экологического совета при Волгоградской областной думе.

Внедрение природоохранных технологий – это забота не только об экологии, а, в первую очередь, о людях. Ведь чем чище воздух, тем это лучше для жителей.

- На предприятии идет мощнейшая модернизация производственных процессов, которая подкрепляется кадровым составом. На сегодняшний момент модернизация завершилась более чем на 60%. В сроки предприятие укладывается. Для жителей Красноармейского района, Светлоярского района важно, что здесь нет гидросооружений. Уже завершен проект по рекультивации застарелых шламонакопителей, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева. - Волгоградская область активно участвует во всех мероприятиях нацпроекта «Экология». Это и сохранение лесов, и очистка водоемов. Очень важно исполнять те задачи, которые ставит руководство страны по снижению негативного воздействия на воздух.

Участники экосовета высадили саженцы платанов.

Итогом заседания Экологического совета стала акция по высадке деревьев на территории нефтеперерабатывающего завода. Там появилась аллея платанов. Этот вид деревьев отличается очень высокой продолжительностью жизни и может расти до 2000 лет.