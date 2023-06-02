Эксперты заметили увеличение объемов кредитования компаний малого и среднего бизнеса в Волгоградской области более чем вдвое

Из них 3,2% направлены на реализацию инвестиционных проектов, среди которых расширение объемов выпуска продукции ведущим российским производителем профессиональной импортозамещающей автохимии и автокосметики а также обновление технического парка для развития направления растениеводства и увеличения объема реализуемой продукции одного из крупнейших зернотрейдеров Юга России -.

По итогам первого квартала кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса в Волгоградской области достиг показателя в 32,7 млрд рублей. Портфель привлечённых средств юридических лиц вырос на 17% и составил 12,7 млрд рублей.

Одним из наиболее востребованных льготных механизмов финансирования у предприятий Волгоградской области остается программа Минсельхоза РФ: в первом квартале текущего года компаниям АПК предоставлено финансирование в размере 1,8 млрд рублей (в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года).

«В Волгоградской области всегда активно развивались компании реального сектора экономики и АПК, которые в нынешних условиях играют ключевую роль в процессе импортозамещения. Поэтому даже при всех объективных трудностях для многих предприятий открылись новые горизонты для реализации инвестиционных проектов. Этот тренд во многом определил приоритеты нашей работы в первом квартале текущего года, что позволило более чем в 2,4 раза увеличить объем финансирования, предоставленного региональным компаниям на инвестиционные цели», - отметил Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.