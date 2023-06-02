Дмитрий Медведев передал подарок 9-летнему волгоградцу Матвею Азарову

Передача подарка состоялась на следующий день после приезда Медведева в Волгорад. ФОТО: Администрация Волгоградской области

Посетивший Волгоград заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев передал подарок 9-летнему Матвею Азарову. Плюшевого медведя мальчику вручил председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Александр Струков. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию региона.

В рамках своего визита 1 июня Дмитрий Медведев посетил нижнюю террасу центральной набережной Волгограда, где осмотрел амфитеатр и памятник БК-31. В ходе прогулки волонтеры вручили ему небольшой подарок – рисунок того самого бронекатера, который нарисовал Матвей Азаров.

- Специально для вас была сделана версия рисунка. Оригинал отправлен в космос в рамках конкурса «Космос Победы», который проводился в нашем музее к 80-летию празднования Сталинградской победы, - отметили волгоградские добровольцы.

Дмитрий Медведев решил сделать ответный подарок маленькому волгоградцу – большого белого плюшевого медведя. За то, что подарок обязательно дойдет до адресата, поручился даже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Игрушку у памятника бронекатеру передал председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Александр Струков.

Смущенный Матвей Азаров признается – он очень рад и горд своими достижениями.

- Я сначала смотрел фотографии. Сначала нарисовал карандашный набросок, обвел маркером, потом уже все остальное рисовал, - рассказал про свой творческий процесс юный художник. = Конечно я знал про судьбу экипажа БК, сюда важно приходить, это история.

Как говорили ранее волонтеры, Матвей действительно нарисовал свой рисунок для конкурса «Космос Победы». Изображение БК-31 вместе с другими 427 рисунками-победителями, были нанесены на ракету-носитель и отправлены на Орбиту.