В Камышине Lada Kalina сбила мать с двумя маленькими детьми

Машина сбила пешеходов в зоне видимости нерегулируемого перехода Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Камышин Волгоградской области произошла ужасная авария, в которой пострадали маленькие дети. 1 июня 32-летняя водитель, управляющая автомобилем Lada Kalina, сбила 35-летнюю женщину с двумя детьми 6-ти и 9-и лет. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сайту volgograd.kp.ru рассказали о подробностях ДТП.

- Около 21:00 женщина сбила пешеходов в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода на улице Базарова. Женщина с детьми доставлена в медучреждение, - пояснили в главке.

При этом очевидцы аварии рассказали, что видели, как сотрудник ГИБДД с девушкой-дознавателем сели в этот автомобиль, чтобы проверить тормозной путь. На скользкой дороге машину резко закрутило и кинуло на бордюр, через который Lada Kalina и перевернулась. Однако на фото правоохранительных органов отчетливо видно, что машина крепко и уверенно стоит на своих колесах на асфальте. Также эту информацию опровергли в пресс-службе главка.

Сейчас за жизнь пострадавшей 6-летней девочки борются медики реанимации. Ее мама и 9-летний брат также находятся в больнице, но их состояние в разы лучше.