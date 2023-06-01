«Сюда нужно приезжать отдыхать»: Дмитрий Медведев посоветовал проводить отпуск в Волгограде

За день Дмитрий Медведев посетил несколько точек в Волгограде. ФОТО: администрация Волгоградской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Волгоград 1 июня. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым побывал на полигоне Прудбой и прогулялся по обновлённой нижней террасе Центральной набережной, где установлен бронекатер БК-31, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. Во время прогулки бывший президент России отметил, что в город-герой нужно приезжать и отдыхать.

Заместитель председателя Совбеза посетил полигон Прудбой. ФОТО: Администрация Волгоградской области

На полигоне Дмитрий Медведев пообщался с военнослужащими, которые проходят подготовку на базе центра Министерства обороны, а также с бойцами отряда «Сталинград». С ними зампред Совбеза обсудил последние события, происходящие в стране.

- Всем же понятно, что это террористическая атака. Это не военные действия, не военные сражения, она не укладывается в правила ведения войны. Их единственная цель – причинить ущерб гражданскому населению. Террористов нужно уничтожать, – прокомментировал Дмитрий Медведев последние события.

На полигоне Дмитрий Медведев пообщался с бойцами. ФОТО: Администрация Волгоградской области

Также Дмитрий Медведев и Андрей Бочаров посетили обновленную территорию на нижней террасе Центральной набережной, где экс-президенту России передали картину маленького волгоградца Матвея Азарова с изображением бронекатера. Напомним, что в прошлом году зампред Совбеза приезжал в Волгоград на открытие этого памятника.

На нижней террасе набережной Дмитрию Медведеву вручили рисунок бронекатера-31. ФОТО: Администрация Волгоградской области

Не остался без внимания и новый амфитеатр, где в конце июня пройдет второй региональный молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Дмитрий Медведев пообщался с молодёжью и с ветеранами.

- Приятно, что встречались в прошлом году и в этом встречаемся. Смотрю — позитивные изменения есть, это не может не понравится. Волгоград - героический и теплый во всех отношениях город. Сюда нужно приезжать, отдыхать, - отметил зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев остался доволен реализацией проектов благоустройства. ФОТО: Администрация Волгоградской области

На вопрос, нравятся ли присутствующим представителям молодежи и ветеранского сообщества такие изменения, они ответили положительно. Стоит напомнить, что почти год спустя после прошлой встречи, удалось воплотить в жизнь еще одну идею — приравнять жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны, чему волгоградцы были очень рады.

- Самое главное, что это долгожданное решение состоялось. Спасибо вам за все. Вы делаете очень много. Хотел бы пожелать вам здоровья, — обратился к ветеранскому сообществу Дмитрий Медведев.

Напоследок зампред Совбеза поблагодарил за эффективную работу как главу региона, так и активных, неравнодушных представителей старшего и молодого поколения волгоградцев.