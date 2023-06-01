В Волгограде завершилось строительство жилого района «Новый Свет»

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В Волгограде полностью завершилась реализация крупного проекта по строительству жилого района. В Советском районе холдинг «Синара- Девелопмент» возвел комплекс многоквартирных домов «Новый Свет». Он стал очень значимым для Волгограда – это первый в городе проект комплексного освоения территории.

Работы начались еще в 2012 году, а уже спустя год первые новоселы получили свои ключи от новых квартир. Сейчас на территории «Нового Света» появились 14 домов разной этажности – это 2 431 квартира. Комплексное освоение подразумевает не только строительство жилья, но и развитие необходимой инфраструктуры. В «Новом Свете» есть детский сад, супермаркеты, аптеки, детские площадки, студии красоты, стоматология и даже каток.

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

- Мы закончили проект комплексного освоения территории под названием «Новый Свет». Это 120 тысяч квадратных метров, реализовывали чуть более 10 лет. Комплекс стал уникальным, не многим строителям удавалось открывать и закрывать проект комплексного освоения территории. Я помню, как на том месте был пустырь, а сейчас там один из лучших жилых комплексов в городе-герое Волгограде, осмысленный, архитектурно продуманный, - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Компания «Синара-Девелопмент» создала для волгоградцев максимально комфортные условия. Горожане оценили высокий уровень жилья. К сдаче последних домов свободных квартир не осталось, они были все раскуплены. Среди жильцов «Нового Света» очень много молодых семей, которые выбрали этот район для создания своего уютного гнездышка.

- С 2013 года новоселами стали 4 тысячи человек. Меня в «Новом Свете» радуют не столько архитектура и инженерные коммуникации, а мамы с колясками. Очень радостно, что благодаря нашему труду многие семьи решились на расширение, появились новые маленькие жители. «Новый Свет» - это новая жизнь, - подчеркнул Тимур Уфимцев.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Всего «Синара-Девелопмент» работает в Волгограде около 15 лет, за это время было возведено 28 жилых комплексов, построено 330 тысяч квадратных метров жилья, в том числе ЖК «Олимп», «Вертикаль», «Акварель», «Романов». Важно, что все объекты сдавались в сроки без задержек.

Сейчас компания реализует другие проекты. Жилой комплекс Level Up на улице Селегинской, 7 будет представлять собой 19-этажный дом на стилобате со встроенными коммерческими помещениями на первом этаже и подземной парковкой. На улице имени Петровского, 4а идут работы над жилым комплексом «Университетский» - это две 23-этажки с большим общим многофункциональным двором с территорией для прогулок. Также в настоящее время проектируется дом на улице Полоненко, 12, строительство начнется в следующем году.

- Мы постоянно работаем с проектами жилищного строительства. Сейчас у нас в портфеле порядка 100 тысяч квадратных метров жилья – это немного, поэтому будем дальше расширяться. Тем более Волгоград в последние три года демонстрирует неуклонный рост в плане ввода жилья, в плане стоимости квадратного метра, - заявил Тимур Уфимцев.

Стоит отметить, «Синара-Девелопмент» является одним из ведущих застройщиков в Волгограде. В регионе компания входит в топ-5 по объему текущего строительства.

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