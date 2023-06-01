Названы топ детских парков Волгоградской области по активности абонентов

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Родители ведут детей прокатиться на аттракционах, поучаствовать в развлекательных мероприятиях и мастер-классах. Специалисты МегаФона в преддверии Международного дня защиты детей проанализировали обезличенные данные абонентов и определили самые посещаемые и «качающие» локации в регионе.

Тройка лидеров:

Парк культуры и отдыха, Волжский;

Центральный парк культуры и отдыха, Волгоград;

Царицынский парк, Волгоград.

Аналитики отмечают увеличение количества посетителей на 10% в сравнении с 2022 годом в парке культуры и отдыха в Волжском. В прямой эфир со смартфона здесь выходит каждый пятнадцатый абонент, что почти в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели. В этом месте не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайт мобильного интернета. Такого объема трафика хватит на безостановочное прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце» на протяжении 3 лет. Ребята любят этот парк за активный отдых: фестиваль красок, карусели, знакомство с животными в зоопарке, игровой комплекс, широкие дорожки для велосипедов, самокатов, роликов. Родители же могут предаться воспоминаниям, слушая те самые родные советские мелодии в окружении растений.

На втором месте оказался волгоградский центральный парк культуры и отдыха на берегу реки Волги. К началу июня 2023 года количество его гостей выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление мобильного интернет трафика увеличилось в 1,8 раз. Ребятишкам эта локация запоминается спортивной зоной с веревочным городком и скейт-парком, батутами, аттракционами и колесом обозрения с видом на город.

Третьим стала парковая зона в пойме реки Царицы, где рост посетителей составляет 5,5% к началу июня год к году. Фото и видео своих чад взрослые посетители отправляют не менее чем на 1 Тб, что сравнимо с беспрерывным просмотром мультсериала «Синий трактор» в течении недели. Новое место в городе не отпускает волгоградцев, привлекая юных граждан игровыми площадками, фонтанами, тюбингом, а более взрослых – интерактивным музеем «Россия – Моя история».

«День защиты детей – не только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что мы несем за них ответственность, что они нуждаются в нашей постоянной заботе и любви. Специальный тариф МегаФона остается на страже чрезмерного использования интернета, нежелательного контента в Сети, сохраняя детскую психику. Оставаться на связи позволяет увеличение покрытия сети за счет строительства дополнительной телеком-инфраструктуры», — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.