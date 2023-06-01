«Возьми ребенка за руку!» волонтеры ЕвроХима призвали горожан внимательнее относиться к собственной безопасности

Фото: Ирина СИМОНОВА

С началом летних каникул котельниковские дети больше времени стали проводить на улицах. Чтобы привлечь внимание юных и взрослых пешеходов к опасностям, которые могут им угрожать на проезжей части, волонтеры сделали перед пешеходными переходами предупредительные надписи: «Сними наушники» и «Возьми ребенка за руку!».

Для создания трафаретов детям потребовались только листы бумаги и краска в баллончиках, которую предоставила компания.

Следующим этапом стала отрисовка надписей у наиболее оживленных пешеходных переходов в самом центре города Котельниково.

Главная задача - пропаганда безопасности, и волонтеры строго придерживаются правил дорожного движения. Поэтому все ребята вышли на улицы в жилетах со светоотражающими элементами.

Непосредственно на улицах города работу волонтеров курировала инспектор ДПС Елена Шашко. Призывы «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку!» ребята нанесли на тротуары перед пешеходными переходами.

Жители Котельниково с одобрением отнеслись к инициативе волонтеров. Детей приветствовали водители автомобилей, которые пропускали пешеходов на пешеходных переходах, и благодарили за доброе начинание прохожие. В ответ ребята вручали велосипедистам и пешеходам фирменные светоотражающие элементы ЕвроХим-ВолгаКалия - забавные мишки для детей и практичные ленты-брелоки для взрослых помогают сделать человека заметным в темное время суток.

Это уже вторая акция волонтеров, действующих при поддержке ЕвроХим-ВолгаКалия. Волонтерское движение объединяет самых неугомонных, искренних и жизнерадостных юных котельниковцев. Ребята горят желанием подарить свои жизнелюбие и доброту другим людям, с радостью вносят посильный вклад в благоустройство своего родного города.