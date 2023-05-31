Будет отель с рестораном или спа-центр: из "Диаманта на Комсомольской" выселили арендаторов и начали ремонт

Внешне ТЦ пока никак не изменился Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Огромная «стекляшка» «Диамант» на Комсомольской улице стала частью архитектуры центра Волгограда, вот только огромным спросом уже, по сравнению с другими торговыми центрами, в последнее время не пользовалась. Год назад владельцем выставленного на торги здания стал крупный и очень известный в городе предприниматель Александр Малашкин. Многие гадали, зачем ему торговый центр и сможет ли он вдохнуть в умирающую площадку новую жизнь. И вот недавно в бизнес кругах начали обсуждать новость, что в здании "Диаманта" сделают отель и ресторан. Мы сходили в "Диамант" и удивились: половина здания уже пустует, и вместо магазинов с товарами здесь горы стройматериалов.

Что сейчас происходит внутри

В последнее время в здании ТЦ размещались десятки арендаторов, среди которых модные бутики, салоны красоты, ателье, танцевальные школы, фитнес-зал и популярная фотостудия. Однако сейчас здание стремительно пустеет, а арендаторов просят освободить торговые точки. Корреспондент «КП-Волгоград» отправился в «Диамант», чтобы узнать, как сейчас он выглядит изнутри и что же там будет.

Так выглядит второй этаж торгового центра Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

На входе в ТЦ ничего не говорит о грядущих изменениях. На первом этаже работает кофейня, сидят люди за столиками, бегают лифты. Но на втором этаже перед нами предстал настоящий постапокалипсис. Витрины и магазины пустуют, кое-где даже выломаны стены и выбиты стекла, повсюду строительный мусор и остатки мебели бывших арендаторов. Вокруг – ни души.

Демонтаж идет в полную силу Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Поднимаемся по лестнице на этаж выше. Здесь также царит полная тишина, но кое-где еще можно заметить обжитые точки, хоть и пустующие. Здесь остался работать только магазин запчастей для телефонов, ноутбуков и планшетов.

- Мы остались потому, что контракт на аренду был до апреля 2024 года. Нас за месяц предупредили, что мы должны освободить помещение. Все законно, - объяснила продавец-консультант магазина. – У кого-то срок аренды истек к концу мая, они вот уже съехали, а мы пока остаемся до конца июня.

«Нас предупредили буквально вчера»: как арендаторы узнали о «выселении»

На четвертом этаже похожая картина – разрухи нет, но и ажиотажа никакого. Здесь еще функционирует конференц-зал и салон красоты.

Некоторые арендаторы напоминают, что продолжают работать в разрухе Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Нас предупредили буквально вчера, мы в полном шоке пребываем, - вздыхает хозяйка салона. – Недавно заключили договор об аренде и тут как гром среди ясного неба. Нет, мы видели, что второй этаж демонтируют, но нас успокаивали, что никого убирать пока не собираются, а потом оказалось, что мы не вписываемся в новую концепцию.

Идем дальше. Весь пятый этаж занял крупный фитнес-клуб, но на вопрос о грядущих изменениях девушки на ресепшене лишь пожали плечами:

- Нам никто ничего не говорил, не знаем. Сегодня директора нет, мы не можем вам ничего сказать.

На других этажах все гораздо приличнее, но пусто Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Ну и на последнем, шестом этаже, вместе с несколькими танцевальными школами расположилась любимая многим фотографам студия «Крыша». Она действительно имеет доступ на крышу ТЦ, откуда открывается прекрасный вид на центр города, где можно сделать шикарные фото, а помещение залито естественным светом, которое идет из огромных окон.

- Нас уведомили о необходимости освободить место, мы уже сообщили нашим постоянным клиентам, что работаем до 30 июня, - сообщил мужчина, встретивший корреспондента у стойки администратора. - Здесь хорошее место, проходное, много людей любили приходить сюда, делать фото, мероприятия проводили. Нам предложили остаться на этом этаже, но в другом крыле. Но там нет столько окон – источника естественного света, чем мы всегда гордились. Да и аренда там выше.

Такой прекрасный вид открывается на территории фотостудии "Крыша" Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Что теперь будет в «Диаманте»

Что за новая концепция, и почему почти все в нее не вписываются, арендаторам никто не объяснил. Кто-то говорит, что здесь будет «особое пространство», кто-то говорит, что на первых этажах разместится ресторан, а на остальных – спа-центр. Многие слышали, что здесь будет отель. Однако точного ответа никто не знает.

Напомним, «Диамант на Комсомольской» сейчас принадлежит крупному волгоградскому бизнесмену Александру Малашкину. Он приобрел его за 243 миллиона рублей в апреле 2022 года. Ранее ТЦ уже пытались продать, но безуспешно.

Напомним, Александр Малашкин один из крупнейших представителей волгоградского бизнеса. Его семье принадлежит завод по производству строительных смесей "Волма", турбаза «Дубровский», рестораны «Река», "Органза", "Чайка", «Бамберг», «Вилла Капри» и «Гретель». Последние три как раз расположены как раз на улице Комсомольской рядом с "Диамантом".