В Волгограде 48-летний педофил изнасиловал 8-летнюю девочку в подъезде многоэтажки

Мужчина дает приказания. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на 48-летнего педофила, который надругался над 8-летней школьницей в подъезде многоэтажного дома. Это случилось 27 мая в многоэтажке №189 на проспекте Ленина в городе-герое. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, после этого девочка рассказала обо всем маме, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Силовики оперативно разыскали подозреваемого.

- Благодаря слаженной работе следователей СКР и сотрудников ГУ МВД по области личность и местонахождение фигуранта установлены. Им оказался 48-летний местный житель, - уточнили в следкоме региона.

Следователи Тракторозаводского района возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ иные действия сексуального характера). Мужчина задержан, он дает признательные показания, в его доме проводится обыск.

- Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следственном ведомстве.