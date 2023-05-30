Игорь Артамонов: Липецкая область ещё эффективнее будет помогать нашим защитникам

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Он создан по поручению Президента России Владимира Путина. Здесь будет оказываться всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям.

«Липецкая область ещё эффективнее будет помогать нашим защитникам и их близким, – подчеркнул губернатор. – За короткий период времени удалось сделать впечатляющую работу. Здесь создан современный центр помощи участникам СВО. Мы применили все лучшие липецкие практики, которые неоднократно отмечались на федеральном уровне».

В числе задач филиала фонда – содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтёрским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Работа фонда выстроена в формате одного окна, где можно получить помощь «здесь и сейчас». Формат предоставления услуг изменили, пространство в зале, где работают специалисты, организовано так, чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно. Рабочие места специалистов похожи на полузакрытые ячейки, где общение более доверительное – люди без посторонних могут спокойно рассказать о своих проблемах.

После церемонии открытия губернатор вручил награды военнослужащим и их семьям. Медалью «За Отвагу» награждён младший сержант Максим Фатеев, орденом Мужества посмертно отмечены участники СВО сержант Дмитрий Богомолов и лейтенант Павел Голынский – их награды получили родные и близкие.