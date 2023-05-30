Для детей устроят веселый праздник. Фото: Евгения ГУСЕВА

День защиты детей в Камышине 2023 отметят Центре культуры и досуга «Дружба» и в парке Комсомольцев-добровольцев. В программе мероприятий – концерты, кинопоказы, турнир по лазертагу, конкурсы, игры и развлечения. Куда сходить с ребенком на День защиты детей в Камышине 1 июня 2023 года, подскажет сайт volgograd.kp.ru.

Программа мероприятий на День защиты детей в Камышине 2023

1 июня 2023 года в 12.00 в Центре культуры и досуга «Дружба» в Камышине бесплатно покажут фильм «Частное пионерское» (6+).

Программу мероприятий на праздник в День защиты детей в Камышине 1 июня 2023 в парке Комсомольцев-добровольцев в 11.00 откроет турнир по лазертагу. С 16 до 20 часов на аллеях развернется выставка-ярмарка мастеров, с 16.30 до 18.00 детвору ждет аквагрим, в 17.00 справа от сцены пройдет конкурс рисунка на асфальте. В 17.30 на сцене покажут кукольный спектакль «Про девочку Машу и медведя Мишу», с 18 часов начнет работать интерактивная площадка драмтеатра. Большой праздник с конкурсами, развлечениями ростовыми куклами на главной сцене пройдет с 18 до 20 часов.