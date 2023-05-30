Прочищали канализацию серной кислотой: три человека погибли от отравления под Волгоградом

Следователи назначили комплекс экспертиз. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело о гибели трех человек после отравления парами серной кислоты, которой они прочищали засорившуюся канализацию. Еще одному 34-летнему мужчине удалось выжить, он в больнице. Трагедия случилась вечером 29 мая в частном доме на улице Центральной поселка Белые Пруды Даниловского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

Все началось с того, что в частном доме засорилась канализация. Прочистить трубу 38-летняя хозяйка дома попросила своего 34-летнего сожителя. Действовать решила наверняка и дала ему бутылку с жидкостью, предположительно, это была серная кислота. Мужчина спустился в погреб и залил содержимое в трубу, после вдохнул едкие пары и потерял сознание.

Трагедия случилась вечером, около 18.30. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Спасать своего мужчину волгоградка позвала свою 61-летнюю мать и 50-летнего соседа. Втроем они спустились в погреб, но, вдохнув пары кислоты, все трое погибли. Выжить удалось только сожителю, который первым потерял сознание.

- 34-летнему мужчине удалось выжить, поскольку он, придя в сознание, выбрался из подвала и позвал на помощь, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Сейчас за жизнь пострадавшего от отравления мужчины борются волгоградские врачи. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Прокуратура взяла расследование на контроль.