Экспонаты оживают на экранах телефонов и планшетов

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В Волгограде в год 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве была завершена реставрация живописных полотен в музее-панораме. Художники провели уникальную и кропотливую работу над масштабной картиной.

Работы были проведены при поддержке банка. Также для музея банк разработал AR-экскурсию «Истории непокорённого Сталинграда».

Реставрацию и новую экспозицию оценили губернатор Андрей Бочаров и первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

В течение пяти месяцев проводилась реставрация живописных полотен грандиозной живописи – панорамы сражения на Волге. Работами занималась «Студии военной художников имени Грекова». Над приведением в порядок объемной картины трудились 4 художника, 3 реставратора, 2 специалиста по высотным работам. Во время реставрации специалисты вынесли десятки мешков с пылью.

- Со временем все поверхности покрываются плотным слоем пыли. За реставрацию вывезли порядка двухсот килограммов пыли. Наша задача состояла в том, чтобы отреставрировать светоотражающее полотно, обычный зритель не видит его над полотном. Специальный экран создает естественное дневное освещение на живописи. Оно пришло абсолютно в негодное состояние. Удалили пыль с живописного полотна, все краски приняли первоначальную яркость. Предметный план, который выглядел серым пятном, все предметы на нем приобрели свою сочность и конструктивную целостность, - отметил реставратор «Студии военной художников имени Грекова» Иван Крившенко.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

- Специалисты провели сложнейшую работу на самом высоком уровне, панорама по-настоящему заиграла новыми красками. Находясь возле панорамы, ты ощущаешь себя в гуще событий, которые в свое время позволили перевернуть историю. Сталинград всегда был, есть и будет Родиной Победы, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Коллекция музея стала по-настоящему «живой» благодаря АR-экскурсии. При помощи мобильного телефона и планшета можно подробнее узнать информацию об экспонатах в двух залах и у диорамы «Центральная переправа через Волгу». На экране гаджета появляется виртуальный экскурсовод – мальчик Валя в военной форме, который не пересказывает историю, а буквально общается с посетителем музея.

Любой человек, который скачает приложение, может, проводя камерой телефона, видеть, как оживает музей-панорама «Сталинградская битва». Здесь есть прекрасный виртуальный мальчишка Валька, который ведет экскурсию. Можно сказать, панорама – это "прабабушка" дополненной реальности, она вывела изображение за пределы плоской картинки. Дополненная реальность — это уже следующий шаг в музейном искусстве. Это первый проект дополненной реальности такого масштаба в российском музее. Более того, мы обсуждали с коллегами и не знаем похожего проекта и в мире тоже, - рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Технологии АR-экскурсии позволяют показать больше информации о Сталинградской битве. Посещение музея становится динамичным и привлекает интерактивным и мультимедийным форматом юных любителей истории. Чтобы стать участником АR-экскурсии, нужно скачать приложение «Сталинградская битва», доступное для Android и iOS.