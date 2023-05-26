Жители Волгоградской области для отдыха выбирают поездки в Дагестан

Фото предоставлено песс-службой компании МегаФон

Дагестан – один из самых южных и колоритных регионов России, богатый Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, скалами, памятниками архитектуры, локальными аулами и, конечно, кавказским гостеприимством.

Для отдыха большинство путешественников выбирают столицу Дагестана – Махачкалу. Она является удобным транспортным хабом с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом. Также одно из популярных мест притяжения – город Хасавюрт. Он славится самым крупным рынком в регионе.

С начала 2023 года в столице Дагестана медианная скорость передачи данных в сети МегаФона по результатам исследования компании Ookla увеличилась на 6 % и в апреле составила 26,5 Мбит/сек. В Хасавюрте она выросла почти на треть и достигла отметки 37 Мбит/сек. Такие показатели мобильного интернета позволяют абонентам не только моментально загружать фото и видео в мессенджеры, но и вести прямые эфиры в социальных сетях. Также сократилось время буферизации видео при просмотре роликов онлайн.

Жители Волгоградской области, подтверждая туристический тренд, только в мае проговорили 74 тысячи минут при помощи нового качества голосового сервиса с использованием технологии VoLTE. Она позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. Абоненты не отказались и от активного интернет-серфинга, скачав трафика на 3 Тб, что равно почти 2 тысячам аудиокниг.

Помимо волгоградцев захватили с собой яркие снимки и багаж положительных эмоций астраханцы, ставропольцы, краснодарцы, калмыки и петербуржцы.

«Выбор городов для очередного этапа развития сети LTE не случаен. Махачкала — это не только административный, но еще и образовательный, а также туристический центр региона. А Хасавюрт в республике часто называют город-рынок — тут расположены крупнейшие торговые площадки, которые привлекают оптовых и розничных покупателей из нашей и соседних республик», — комментирует Магомед Насруллаев, директор МегаФона в Дагестане.