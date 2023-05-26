В Волгограде девушку на 8 месяце беременности укусила бездомная собака

Собаку-обидчицу не могут найти и отловить даже специалисты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде 25-летняя беременная девушка стала жертвой нападения бездомного животного. 10 мая в Тракторозаводском районе Виктория Кононова шла в женскую консультацию, к ней подбежала уличная собака и укусила за ягодицу. После ряда уколов от бешенства, девушка обратилась в службу отлова, но это не дало никаких результатов. Пострадавшая рассказала «КП-Волгоград» подробности этой кошмарной истории.

Утром, 10 мая, Виктория шла от остановки «3 школа» в поликлинику №1 около 10.25-10.30. Девушка находилась на 8 месяце беременности и направлялась в отделение женской консультации на плановый прием. Возле дома №5 по улице Дзержинского Виктория заметила стаю собак - они с громким лаем бежали за мужчиной, который выгуливал своего домашнего питомца на поводке.

- Я шла мимо, никак не реагировала, не бежала, - вспоминает Виктория. – Помню, что мужчина со своим псом остановились на зеленой зоне. Тогда стая бездомных переключилась на меня и начала агрессивно лаять. Одна из них, единственная светлая собака, по пятам преследовала меня.

Виктория не придала этому значения и пошла дальше, но собаки не отставали. Та самая, единственная светлая собака, подскочила к девушке и укусила ее за ягодицу. Пострадавшей волгоградке пришлось идти не в отделение женской консультации, а в травмпункт, чтобы сделать уколы от бешенства.

Место укуса собаки ФОТО: из личного архива Виктории Кононовой

- После уколов меня осмотрели, сделали КТГ. Ребенок стал очень активным, беспокойным, чего раньше не было. Я очень расстроилась, - делится Виктория Кононова.

Пускать дело на самотек девушка не собиралась и 12 мая оставила заявку в муниципальной службе по отлову бездомных собак. Специалисты откликнулись только 18-го и заявили, что срок подачи истекает, за собакой нужно ехать прямо завтра и вместе с пострадавшей. Выбора у Виктории не было.

- Служба отказывалась ехать без меня, хотя я говорила, что на поздних сроках беременности мне трудно будет ездить, - объяснила Виктория Кононова. – По их словам, поиск нападавшей собаки нужен только мне. Поэтому либо я еду, либо никто искать никого не будет.

19 мая служба по отлову бродячих собак вместе с пострадавшей волгоградкой выдвинулась на поиски беспризорного животного, покусавшего девушку. За время совместной поездки, продолжавшейся 15-20 минут, поэтому специалисты развели руками: "Мы сделали всё, что смогли» и уехали.

- Когда я спросила, что же делать, мне ответили: «Ну, ходите здесь, смотрите внимательно. Увидите ту собаку, звоните». А мне и ходить там теперь страшно, не то, что искать ее, - призналась Виктория.

С просьбой разобраться в этой ситуации, беременная девушка написала обращение в областную прокуратуру и комитет ветеринарии. Из последнего ведомства даже пришел ответ, но ничего конкретного на запрос девушки они сказать не смогли.

В муниципальном учреждении "Городской центр отлова животных и выращивания зеленых насаждений" подтвердили, что заявление от Виктории Кононовой поступало с медицинской справкой, но не 12, а 17 мая. Действительно, вместе с пострадавшей специалисты поехали на место происшествия, но животное там не обнаружили. Единственное, что в данной ситуации они могут посоветовать – это подать повторную заявку.

- Если волгоградка все-таки желает оставить повторную заявку, ей потребуется обновить медицинскую справку, поскольку данный документ в соответствии с федеральным законодательством действителен ограниченный срок, - заявили в «Городском центре отлова животных и выращивания зеленых насаждений».

Повторная заявка будет оформляться в той же форме, что и первичная. Виктория Кононова намерена идти до конца и добиваться того, чтобы найти собаку-обидчицу и проконтролировать, чтобы она была безвредна для общества.