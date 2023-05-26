Игорь Артамонов: Главное, каким липчане хотят видеть наш город

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Фасад «Октября» постараются обновить ко Дню города. Об этом сообщил подрядчик, занимающийся реконструкцией городского дворца молодёжи в Липецке. Как продвигаются работы, сегодня проверил губернатор региона Игорь Артамонов.

ГДМ «Октябрь» реконструируют по нацпроекту «Культура». Внешне здание уже сильно изменилось, при этом выдержан изначальный стиль и новый облик максимально приближен к историческому.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

К зданию ведут обновлённые ступени. На прилегающей территории уложена новая плитка, которая, кстати, производится в Грязинском районе Липецкой области. Внутри рабочие монтируют электропроводку, инженерные сети, систему вентиляции.

По поручению губернатора сохранены старые витражи из цветного стекла. Хрупкую конструкцию на время демонтировали, чтобы не повредить, но некоторое время назад вернули на место.

«Снаружи «Октябрь» уже не узнать. Фасад современный, свежий, отлично вписывается в городской ансамбль. Спасибо подрядчику, что бережно отнёсся к культурному наследию и сохранил старые витражи. Это часть истории этого здания, Липецка и его жителей», – отметил губернатор

Широкоформатный кинотеатр «Октябрь» с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами был открыт в 1990 году. За это время в нём проводился только косметический ремонт. Благодаря реконструкции, которая должна завершиться в 2024 году, здание станет многофункциональным концертным залом.

Кроме того, губернатор региона Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина посмотрели ряд территорий в областном центре, которые требуют благоустройства. Это общественные пространства, площади, фонтаны. «Будем обсуждать с мэром и с жителями, что делать в первую очередь и, главное, каким липчане хотят видеть наш город», – прокомментировал руководитель области.

Также губернатор и глава Липецка проверили, как проходят ремонтные работы на Комсомольском пруду. Здесь укрепляют подпорную стену – зимой в ней выявили течь, поэтому пришлось отложить запуск фонтана и начать ремонт. Сейчас работы в финальной стадии. В ближайшее время Комсомольский пруд заполнят водой и начнут готовить фонтан к запуску.