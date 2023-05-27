БиблиоНочь – 2023 в Волгограде: самые яркие кадры акции из Горьковки

В Горьковке устроили модное дефиле. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде, как и по всей стране, 27 мая прошла ежегодная всероссийская акция «Библионочь – 2023», которая объединяет всех, кто любит читать. Библиотеки города-героя подготовили для своих гостей специальную программу с мастер-классами, выставками, модным дефиле, играми, встречами с писателями, викторинами. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж из Горьковки, где развернулись главные события Библионочи – 2023 в Волгограде.

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за Библионочи Горьковка в эту субботу работала с 17.00 до 22.00. Открыла праздник любителей чтения почти школьная линейка. В финале всех волгоградцев, которые пришли в главную библиотеку региона, ждали зажигательные танцы. В залах библиотеки посетителей ждали необычные фотозоны, показ фильмов, StandUp, мастер-классы и книжная дегустация, а также интеллектуальный дартс и библиотечный квилт, концерты и модное дефиле.

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Актеры ТЮЗа пригласили всех на «Театральный урок» с попурри сцен из аншлаговых спектаклей, устроили интерактивные игры и просто зажигали. Познакомили с профессией кукольника артисты Театра кукол. Также желающие могли взять в библиотеке купон и бесплатно сходить на спецпоказ полнокупольной программы в планетарий.

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БиблиоНочь – 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ