В Волгограде открылись две выставки художников-графиков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в Волгограде одновременно открылись две выставки художников-графиков. Волгоградские авторы представили проекты «Контраст. Графика Волгограда» и «Книга художника: поле эксперимента». Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с выставок, которые будут экспонироваться в музее до 6 августа 2023 года.

Выставка «Контраст. Графика Волгограда» объединила более 150 работ 65 авторов, выполненные за последние сто лет - рисунки и гравюры, книжные иллюстрации и станковые акварели из музейных фондов. Часть работ волгоградцы увидят впервые.

Посетителям представили довоенные работы Петра Гречкина, Савелия Зимана и Александра Легенченко, послевоенные - Нинель Пироговой и Глеба Вяткина, Петра Зверховского и Владислава Коваля. Есть в экспозиции и произведения современных волгоградских графиков - Станислава Азарова и Анны Филимоновой, Юлии Сивец, Алексея Шилова и других.

В экспозиции «Книга художника: поле эксперимента» волгоградцы увидят результаты работы творческой лаборатории, где молодые художники творили под наставничеством опытных графиков.

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылись две выставки художников-графиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ