В Волгограде «Хор Турецкого» собрал аншлаг и исполнял хиты со всем залом

Фото пресс-службы Хора Турецкого

В Волгограде 24 мая на сцене ЦКЗ состоялся концерт арт-группы «Хор Турецкого». Выступление прошло в рамках юбилейного тура в честь 60-летия Михаила Турецкого. Народный артист России со своим коллективом исполнил хиты разных лет.

Концерт собрал полный зал волгоградцев, которые получили самые яркие эмоции. Атмосфера была фантастической. Артисты пели всем известные композиции, зрители подпевали, встав со своих мест. Очень трогательно весь зал спел «Течет река Волга». Михаил Турецкий дирижировал зрителями и солистам, которые слились воедино.

После концерта Михаил Турецкий одарил волгоградскую публику комплиментами. Народный артист рассказал, что мечтает дать большой бесплатный концерт на площади города. В рамках своего проекта «Народный караоке» он собирает до ста тысяч человек в разных городах страны. Но в Волгограде пока такого концерта не было.

- В какую-то памятную дату, например, ко Дню Победы, мы бы хотели выйти на центральную площадь Волгограда и сделать патриотический концерт. Время подталкивает нас сделать это. У нас формат, который объединяет людей. Хор на эстраде – это ноу-хау, в мире такого не было, пока в эту историю не пришел я. Хор, который вышел из филармонии на стадионы и площади, взял микрофон и перестал петь только по нотам, при этом – живым звуком в многоголосии для большой аудитории. Волгоград готов к этому. Город нуждается в патриотизме и хорошем настроении, - отметил Михаил Турецкий.

Волгоградцев интересует, когда именно ждать большого концерта «Хора Турецкого»? Руководитель коллектива отметил, что все зависит не только от него.

- Когда ждать? Нужны партнеры для этого. Сами по себе не можем приехать. Нужно разрешение, нужны звук, свет, биотуалет, охрана, реклама. Мы себя отдаем, нужны встречные движения властей.

Юбилейный тур Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» стартовал в прошлом году в Кремлевского Дворце. География выступлений охватывает всю Россию: от Светлогорска до Челябинска, от Санкт-Петербурга до Ижевска, от Твери до Екатеринбурга.

Уникальная концертная программа включает мировые хиты, духовную музыку всех конфессий и современные композиции коллектива. Репертуар без границ и стилей, уникальные голоса солистов, особая атмосфера единения с залом – все это ощутили жители Волгограда на праздничном концерте.