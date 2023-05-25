Главврачи медучреждений Волгограда и области обнародовали зарплаты за 2022 год

Медики отчитались о своих доходах Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде стали известны размеры заработных плат руководители, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных комитету здравоохранения. Список самых богатых медиков, находящихся на руководящих должностях, публикует «КП-Волгоград» со ссылкой на открытые данные облздрава.

Самым высокооплачиваемым главврачом оказалась Наталия Кушнирук, которая возглавляет Волгоградскую областную клиническую больницу № 1 – в среднем врач получала 168 466 рублей. У ее заместителей зарплаты оказались куда скромнее: заместитель по медицинской части Денис Дурмышев в 2022 году зарабатывал 96 353 рублей, другой зам Максим Бочаров еще меньше – 90 685 рублей, зам по поликлиническому отделу Наталья Бакаева – 89491 рублей, зам по терапии – 85770 рублей. Главный бухгалтер больницы, Наталья Тряпкина, в прошлом году в среднем зарабатывала – 90357 рублей.

Серебро рейтинга самых успешных руководителей медучреждений получила главный врач Волгоградской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Марина Королева. В 2022 году она в среднем получала 153 458 рублей. Ее заместители оказались куда богаче своих коллег в других учреждениях. Так, заместитель по медицинской части Игорь Брамник в среднем получал 114 206 рублей, а зам главврача по хирургической помощи Эдуард Пономарев – 101 310 рублей, самым бедным заместителем оказался Евгений Галкин, отвечающий за организационно-методическую работу, - он получал 92 802 рубля. Главбух Ирина Алякина получила 107 675 рублей в 2022 году.

На третьем месте по зарплатам руководителей медучреждений оказалась главврач больницы скорой помощи № 7 Наталья Панина – в 2022 году ее зарплата составляла 147 664 рубля в месяц. Самым богатым заместителем Натальи оказался зам по акушерству и гинекологиии Валерий Медеведев, получавший в месяц в среднем 107 739 рублей, самым бедным – зам главного врача по детству Валерий Яковлев, получавший 78 640 рублей. Главный бухгалтер Инна Шевченко в 2022 году получала в среднем 95 018 рублей.

В пятерку руководителей медучреждений с лучшими заработными платами также попали: главный врач клинической больницы имени Фишера в Волжском Константин Позднышев – его доход составил 138 457 рублей, а также глава Волгоградского областного клинического онкодиспансера Надежда Коваленко, которая ежемесячно зарабатывала 133 354 рубля.