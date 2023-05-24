Скоро лето: как будет работать городской транспорт Волгограда

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

ЭКОНОМИЯ НА ПРОЕЗДЕ

С начала года в Волгограде выросла стоимость проезда в общественном транспорте - в трамваях, автобусах и троллейбусах. Подорожание составило 1-2 рубля в зависимости от способа оплаты. В то же время у горожан появилась возможность экономить на проезде: с 1 марта по 30 июня 2023 года при оплате поездок в трамваях, троллейбусах и автобусах картой "Мир", загруженной в смартфон, стоимость проезда автоматически снижается на 7 рублей. Кстати, за март и апрель такой способ оплаты помог жителям и гостям города сэкономить на проезде больше 3 миллионов рублей.

Чтобы проехать со скидкой, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

РЕМОНТ ПУТЕЙ

В Волгограде стартовали работы по модернизации транспортной инфраструктуры, в рамках которой будут обновлены пути и подвижной состав самого популярного вида общественного транспорта - скоростного трамвая. На время ремонта скоростной трамвай будет ездить по сокращенному маршруту в границах "Ельшанка – Гимназия №14" и "Площадь Чекистов – Гимназия №14". При этом в усиленном режиме начнут работать троллейбусы и автобусы, курсирующие по проспекту Ленина с севера Волгограда. Поскольку с момента ввода в эксплуатацию линии скоростного трамвая в 1984 году капитальный ремонт путей не проводился, работы летними месяцами точно не ограничатся.

ДАЧНЫЕ МАРШРУТЫ

Пригородные автобусные маршруты Волгограда перешли на летний график работ. Всего будет работать 12 сезонных направлений. Все пенсионеры и льготники вне зависимости от дохода с 1 мая по 31 октября могут ездить на дачу по льготным проездным билетам. На городских маршрутах для них проездной будет стоить 200 рублей, на пригородных - 300. Для покупки нужно будет предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ

В этом году благодаря федеральной субсидии Волгоград получит 20 новых электробусов, что позволит расширить и сеть маршрутов в областном центре. Не позднее сентября в городе должен заработать новый маршрут №5а "Родниковая Долина – железнодорожный вокзал", на котором будут курсировать гибридные машины. Электробус будет ездить из нового микрорайона на вокзал Волгоград-1. В новых электробусах для удобства пассажиров предусмотрена бесконтактная оплата, USB-порты для зарядки гаджетов и мощная система кондиционирования. Для зарядки современных аккумуляторов требуется всего 20 минут на специальной станции, которые расположат на конечных остановках.

ДВИЖЕНИЕ ПО-НОВОМУ

На улице Чуйкова в Волгограде начала действовать новая схема движения. Она распространяется в границах от улицы 13-й Гвардейской до улицы Краснознаменской. На протяжении всего указанного участка проезжая часть стала односторонней с направлением движения в сторону улицы Краснознаменской. Приоритет в движении получили велосипедисты и лица, перемещающиеся с помощью средств индивидуальной мобильности. Пешеходы имеют право пересекать проезжую часть в любом месте.