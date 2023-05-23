Игорь Артамонов: Всем выпускникам – удачи на взрослом пути!

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил последний звонок в лицее №44 Липецка. Он поздравил выпускников, учителей и родителей с праздником и вручил лучшим из них благодарственные письма.

«Огромная благодарность педагогам, которые вкладывают душу в каждого своего ученика, раскрывают его таланты, учат идти к цели. Всем выпускникам – удачи на взрослом пути! Надеюсь, ваше будущее будет связано с Липецкой областью, которая меняется, становится более современной, комфортной для жизни, интересной для молодёжи. Верьте в себя. Всегда оставайтесь собой. И пусть всё у вас получится», – сказал Игорь Артамонов.

В этом году последний звонок прозвенит для пяти тысяч мальчишек и девчонок, которые заканчивают 11 класс. Выпускников 9-х классов около 12 тысяч.