Эксперты заметили, что банки увеличивают портфель депозитов в юанях

В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 9,3 млрд, увеличившись почти на 40% с начала года.

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для инвестирования средств выбирают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская область и Пермский край. В основном этот сберегательный инструмент используют мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Средний чек одного открываемого вклада составляет 450 тысяч юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до года.

«Для России юань сегодня приобретает значение одной из наиболее востребованных дружественных валют. Клиенты банков видят в нем новый инструмент для инвестиций как альтернативу долларам и евро. Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях. По нашим прогнозам, за год портфель таких пассивов удвоится и достигнет 15 млрд юаней», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.