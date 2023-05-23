ЕвроХим планирует создать профильные классы в Котельниково

Фото: Ирина СИМОНОВА

При содействии Фонда Андрея Мельниченко школьники в Котельниково не только смогут дополнительно изучать естественно-математические дисциплины, но и заниматься инженерно-техническим творчеством, закреплять полученные знания и навыки непосредственно на производстве на современном оборудовании и под контролем опытных инженеров. После завершения обучения молодого специалиста ждет хорошо оплачиваемая, престижная и интересная работа на предприятии компании.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В классах ЕвроХима котельниковские школьники смогут получить расширенные знания по профильным для предприятия предметам - физике, химии, математике, информатике. В числе преимуществ таких классов – ориентация на карьеру, возможность еще в процессе учебы получать теоретические и практические сведения о профессиях, проходить практику и стажировку непосредственно на предприятии.

Подробно о деятельности профильных классов котельниковцам рассказали начальник управления подготовки молодых специалистов холдинга АИМ - Герой России Сергей Волков, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала Дивизиона Горнорудный компании ЕвроХим Наталья Вольвач и начальник Учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Марина Зезекало.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Создание классов станет очередным этапом масштабной социальной программы, успешно реализуемой ЕвроХим-ВолгаКалием в Волгоградской области.

Только в прошлом году при участии этого предприятия в Волжском политехническом техникуме была открыта новая специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». На средства компании оснащены кабинет геологии и лаборатории, установлено новое оборудование, в числе которого - программные комплексы с трехмерной анимацией, компьютеры, ленточный конвейер, макет автоматизации газовой защиты шахты, компьютеры с учебным программным обеспечением и другой инструментарий изучения горного дела.

Для поощрения детского научного творчества и развития талантов котельниковских детей и молодежи ЕвроХим-ВолгаКалий безвозмездно передал администрации Котельниковского района помещения своего центрального офиса, расположенного в самом центре города. Сейчас на этих площадях разместился Центр детского научного творчества, основная задача которого – развитие исследовательского потенциала ребят, которые в будущем могут стать высококлассными специалистами в важных областях науки и техники.

«С большой уверенностью можно сказать, что открытие профильных классов – очень перспективное направление. Школа, в которой откроется такой класс, получит оснащение, обучающую базу, дети - возможность абсолютно бесплатно получить отличное образование, а в дальнейшем - интересную и востребованную профессию. Наше предприятие получит прекрасно подготовленных специалистов, в которых нуждается производство», - отметил Сергей Волков.