Избивший в прямом эфире женщину 28-летний стример из Волгограда попал в полицию

Павел Прокудин уже не первый раз мучает своих близких в прямом эфире Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде задержали 28-летнего треш-стримера Павла Прокудина, который в прямом эфире издевался над своей 39-летней сожительницей. Мужчина держал и бил женщину по лицу, она плакала и звала на помощь, однако на допросе пострадавшая заявила, что она не против этих действий. Подробности произошедшего сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По словам участников треш-стрима, видео подобного контента и его размещение в сети интернет является средством заработка. В прямом эфире молодой человек «поет песни и танцует» со своей девушкой, - это его единственный источник заработка, - а вот побои – это сугубо личные предпочтения.

- На камеру я ей давал только пощечины. Она была не против, - сообщил на допросе Павел Прокудин.- Синяки на теле она во время танцев, когда мы танцуем, бывает, что падаем или за руку я ее хватаю.

Молодой человек рассказал, что со своей спутницей он познакомился 8 месяцев назад в TikTok, они друг другу понравились и решили жить вместе. Тогда же они и начали вести прямые эфиры с шокирующим содержанием.

— У меня к нему нет претензий, - сообщили потерпевшая. - Это просто наши игры. Но то, что он снимал — это его ответственность. К съемкам я никакого отношения не имею. Я не знаю, когда он снимает. Я просто с ним живу, иногда он включает стрим и снимает. Я же могу уйти от него, если мне это не нравится.

К слову, это не первая «жертва» Прокудина. Ранее он в прямом эфире избивал мать и бабушку, но привлечь к административной ответственности его не удалось, женщины выгораживали стримера.

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