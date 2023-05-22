Успеху нужно учиться:

Фото: Ирина СИМОНОВА

На Гремячинском ГОКе проходят тренинги Школы лидеров. В течение второго квартала 2023 года обучение пройдут 39 инженерно-технических работников ЕвроХим-ВолгаКалия. Полученные знания позволят начальникам участков и их заместителям повысить результативность работы своих подразделений, проводить анализ условий на местах, самостоятельно разрабатывать и реализовывать оптимальные для той или иной ситуации модели повышения командной производительности.

Необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников обусловлена высоким уровнем технической оснащенности предприятия, сложностью и масштабом производственных задач Гремячинского ГОКа.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Основная задача Школы лидеров – обучить линейных руководителей инструментам бизнес-системы, дать знания по экономике производства, развитию эффективности, подготовке и развитию персонала, - рассказал Сергей Вольф, начальник отдела операционных улучшений. - Руководители высшего звена и топ-менеджеры прошли обучение ранее. Сейчас Школу лидеров проходят все линейные руководители – до заместителей начальников и мастеров. На тренингах они узнают о целях и задачах работы, учатся координации действий со смежными подразделениями, развивают управленческие и лидерские компетенции, повышают собственную эффективность и учатся стратегическому мышлению».

Особенно высокие требования предприятие предъявляет к руководителям – от директоров до заместителей начальников участков. Поэтому на комбинате внедрена система непрерывного повышения уровня профессионального мастерства. Обучение и тренинги для сотрудников компания организует в рамках повышения эффективности производства и развития бизнес-системы Гремячинского ГОКа.

Ежегодно Учебный центр предприятия проводит различные программы и курсы повышения квалификации, на которых новые знания получают порядка 3 000 сотрудников Гремячинского ГОКа, в том числе 70 руководителей всех уровней.

Роман Бергер, директор по производству ЕвроХим-ВолгаКалия:

«Школа лидеров помогает развивать главную ценность и важнейший потенциал предприятия. Именно люди обеспечивают рост производительности производства, повышают эффективность компании.

Главный результат нашей нацеленности на развитие компетенций сотрудников – стабильная работа компании и ее выход на новые рубежи производительности».