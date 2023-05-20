В легендарном волгоградском универмаге открылась арт-инсталляция, посвященная самопознанию человека

Лазерные лучи помогут погрузить волгоградцев в процесс самопознания Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

19 мая в здании волгоградского ЦУМа появилась новая световая объемно-пространственная композиция A.R.R.C 2.0. Современный арт-проект направлен на то, чтобы человек, посетивший выставку, мог разобраться в себе и раскрыть собственные новые грани. Такой подарок в Волгоград привезли авторы ежегодной инсталляции на Мамаевом кургане «Света Великой Победы» - студия мультимедиа-технологий dreamlaser. Корреспондент «КП-Волгоград» побывал на открытии необычной выставки и запечатлел ее.

Необычная таинственная атмосфера приветствует гостей еще до начала экспозиции. Заходя в здание старого универмага с улицы, посетитель сразу попадает в пространство, окутанное дымом и мраком. Все это для того, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к прохождению.

Организаторы выставки напоминают: берегите свои камеры от прямых лазерных лучей Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

— Инсталляция посвящена внутренней творческой эволюции человека, — рассказал на открытии выставки Андрей Тубольцев, директор медиастудии Dreamlaser. — Пространство A.R.R.C 2.0 – это четыре независимые зоны, перемещаясь между которыми, посетитель сможет пережить различные эмоциональные состояния на пути к осознанию и принятию изменений внутри себя.

Самой первой для посетителей открывается зона Aim. Вертикальные лазерные столбы, которые то хаотично движутся по залу, то замирают на месте, то начинают «убегать» от каждого, кто пытается поймать «солнечный зайчик». Этим перфомансом авторы выставки хотели помочь человеку попытаться структурировать свои мысли и выбрать, каким будет его внутреннее преобразование. Чтобы пройти дальше, зрителю нужно выбрать, как реагировать на предлагаемые изменения — отвергнуть их либо проанализировать и постараться принять их.

Начало выставки - зал Aim Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Затем организаторы выставки рекомендуют посетителям пройти в зал под названием React. Сопровождаемые тревожной музыкой, в темноте буквально из ниоткуда появляются красные лазерные лучи, которые образуют преграды и открытые коридоры. Движение и динамика лазеров подчеркивают состояние внутренней борьбы человека, который происходят в душе после сделанного выбора.

Динамичный и тревожный зал React Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

После тревожной черно-красной комнаты зрители переходят в помещение Reflect, где продолжается поиск причин и следствий. Под звуки взрывов, в плену дыма и интенсивно мигающего света, зритель пытается понять свои внутренние метаморфозы.

Таинственный и загадочный зал Reflect Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Ну и последней, четвертой комнатой по названием Chaos. Здесь посетителей пронзают, ослепляют и завораживают лазеры фиолетовых и сиреневых оттенков, а в сочетании с большим количеством зеркал это смотрится особенно масштабно. Этой инсталляцией организатор подразумевает неразрешимое противоречие и потеря чувства реальности. Вместе с этим у присутствующих возникает понимание, что здесь ничего не определено, а значит, всё возможно.

Завершающий этап, наполненный хаосом, - зал Chaos Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Мы уже раньше сотрудничали с Волгоградом. Световое шоу на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы» - это наша работа, - напомнил Андрей Тубольцев, директор медиастудии Dreamlaser. - И вот теперь мы привезли нашу выставку улучшенную версию A.R.R.C, которую несколько лет назад представляли заграницей. Нам очень приятно, что в Волгограде принимают и любят такое современное искусство, как световые и лазерные инсталляции.

Организаторы выставки предупреждают будущих посетителей, чтобы при посещении выставки они берегли камеры телефонов от прямых лазерных лучей – он портят камеры. Современная арт-инсталляция пробудет в здании волгоградского ЦУМа до 23 июля.