Более 3,5 тысяч жителей Волгоградской области стали участниками Зелёного Марафона

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В этот день на старт вышло более 800 жителей региона. Поддержать их пришло 2700 болельщиков.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Местом проведения марафона в Волгограде стал Центральный парк культуры и отдыха. Проект собрал как любителей здорового образа жизни, так и профессиональных спортсменов. На старт также вышли корпоративные команды от региональных предприятий, студенты высших учебных заведений и представители СМИ.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В этом году на Зелёном Марафоне для спортсменов и любителей спорта была организована традиционная дистанция на 4,2 км. Её преодолели более 800 человек. Победителем среди мужчин стал Александр Кустов. Среди женщин первой к финишу пришла Любовь Мордовина. На старт вышли и юные волгоградцы. Детские забеги на дистанцию 420 метров проходили в двух возрастных категориях: 7-9 и 10-13 лет. В них состязались почти 300 участников. Впервые в этом году в рамках спортивного мероприятия состоялись соревнования по скандинавской ходьбе. На старт вышли 35 участников.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

На торжественном открытии Зелёного Марафона присутствовали управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина, заместитель председателя областного комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов, руководитель департамента спорта Волгограда Сергей Куренков, легендарный волгоградский футболист заслуженный тренер России Владимир Файзулин, а также игроки действующего состава «Ротор».

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«В Волгограде Зелёный Марафон проходит уже в десятый раз. Этот проект является доброй традицией, который направлен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. Отмечу, что с каждым разом участников мероприятия становится всё больше.