Инициативы Волгоградской областной Думы поддержаны XXXVIII Конференцией ЮРПА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ее участники рассмотрели порядка 70 вопросов, затрагивающих самые разные сферы жизнедеятельности.

Поддержку Конференции ЮРПА получили законодательные инициативы и обращения в Государственную Думу, Совет Федерации, Правительство Российской Федерации, подготовленные региональными парламентами. В их числе и 14 обращений, представленных Волгоградской областной Думой. Они касались обеспечения автотранспортом инвалидов боевых действий; закрепления в федеральном законодательстве понятия «семейное предприятие»; оплаты коммунальных ресурсов, потребленных при содержании общего имущества в многоквартирном доме; правового регулирования в сфере переселения из аварийного жилищного фонда; экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; нормативного регулирования деятельности по обращению с животными; сохранения водных ресурсов; совершенствования механизма учета и распределения налоговых доходов в связи с введением института единого налогового счета; господдержки сельхозпроизводителей, специализирующихся на выращивании рассады для производства овощей; предоставления права на бесплатное посещение музеев членами семей участников СВО; льготного лекарственного обеспечения граждан при оказании медпомощи в амбулаторных условиях; мер, направленных на развитие экскурсионной деятельности; срока полномочий мирового судьи при повторном назначении.

За активную и плодотворную деятельность и существенный вклад в укрепление связей между законодательными органами субъектов РФ почетными грамотами Южно-Российской Парламентской Ассоциации были отмечены три депутата Волгоградской областной Думы: председатель комитета по охране здоровья Наталья Семёнова, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина и председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Станислав Коротков.

Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин вручил руководителям парламентских делегаций Южно-Российской Парламентской Ассоциации памятные знаки губернатора Волгоградской области «80 лет Победы в Сталинградской битве». «Вклад в Сталинградскую Победу внесли представители всех республик, краев и областей нашей страны. Память об их мужестве и самоотверженности, стойкости и отваге должна жить вечно», - сказал Александр Блошкин.

Следующая XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации запланирована на осень этого года. Ее организатором станет Дума Астраханской области.