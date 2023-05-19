Игорь Артамонов: Липецкая область третья в стране, где установлены камеры с распознаванием лиц

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Около 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность липчан. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе своего отчёта перед жителями. Он подчеркнул, но в непростое для страны время безопасность жителей, особенно детей, в приоритете.

«Липецкая область принимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Мы – третий в стране регион после Москвы и Казани, кто установил камеры с распознаванием лиц. Липецк станет одним из немногих городов, где жители будут себя чувствовать безопасно», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

За 2021 год к единой региональной платформе видеонаблюдения было подключено 3600 камер. В 2022 году количество видеопотоков на платформе увеличили до 5600. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 40%. План 2023 года – увеличить до 10,5 тысячи видеопотоков.

По данным УМВД РФ по Липецкой области, благодаря записям с камер видеонаблюдения за 2020 год было раскрыто 441 преступление, в бюджет поступило штрафов на сумму свыше 6 млн рублей. В 2021 году 68% правонарушений было раскрыто с помощью записей с камер видеонаблюдения, в том числе преступления с поджогами машин, квартирные кражи, выявлены акты вандализма, ликвидирована группа уличных воров, промышлявшая кражами канализационных люков во дворах областного центра. Дорожные камеры помогли установить виновников многих ДТП на территории региона. По камерам видеонаблюдения был установлен путь девочки, которая ушла из дома и пропала, девочка была найдена на другом конце города.

Кроме того, с помощью платформы органы власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и профильные ведомства следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега. Дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения.