Игорь Артамонов: Экономика Липецкой области успешно выдержала санкционный 2022 год

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Несмотря на беспрецедентное экономическое давление нам удалось сохранить рабочие места, удержать большинство иностранных предприятий и найти новых инвесторов», – отметил Игорь Артамонов.

Регион добился успехов по многим направлениям. К примеру, новыми резидентами ОЭЗ «Липецк» стали семь компаний с общим объёмом инвестиций более 50 млрд рублей. Это больше и по сумме, и по числу компаний, чем в предыдущие годы. А сама ОЭЗ «Липецк» вышла на первое место в стране в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В числе крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, – предприятие по производству кормов для домашних животных, крупнейший в России маслоэкстракционный завод и производство электромобилей. Каждый четвертый проданный в стране электрокар сошел с конвейера в Краснинском районе. Еще один важный для области объект – ЛТЗ. «Мы уже перешли к реальным действиям по его возрождению: создана компания с уставным капиталом, разработана дорожная карта проекта, идет планирование номенклатуры продукции, которую будет выпускать предприятие», – сообщил губернатор.

Игорь Артамонов рассказал, как регион помогает бизнесу. В 2022 году проведена докапитализация Фонда развития промышленности в размере 1,2 млрд рублей. Поддержку получили 680 предприятий, на которых трудится 5,5 тысячи человек. Важная задача – обеспечить перспективные производства кадрами. Для этого в регионе пересмотрены подходы к обучению. В организациях среднего профессионального образования увеличен набор на востребованные специальности. Кроме того, уже в школе детей начинают готовить к выбору нужных региону профессий. Для этого создаются профильные классы и оборудуются лаборатории.