В Волгограде с мастер-классами и концертами прошла «Ночь музеев»

Жители Волгограда приобщились к культуре во время "Ночи музеев"
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
20 мая учреждения культуры Волгограда присоединились к ежегодной акции «Ночь музеев». В выставочных залах города и амфитеатре прошли бесплатные концерты, мастер-классы и экспозиции. Свою уникальную программу подготовил каждый музей.
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы могли приобщиться к истории, творчеству и искусству до позднего вечера субботы. В рамках акции «Ночь музеев» учреждения культуры работали позже обычного. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж, как акцию отметили в музее имени Машкова.
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Посетители выставочного зала на улице Чуйкова бесплатно могли посмотреть экспозиции. В рамках акции прошли экскурсии по русской избе, интерактив с художником Алексеем Шиловым, концерт объединения «СтереоСтепь».
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ночь музеев-2023 в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ