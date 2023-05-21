В Волгограде с мастер-классами и концертами прошла «Ночь музеев»

Жители Волгограда приобщились к культуре во время "Ночи музеев" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

20 мая учреждения культуры Волгограда присоединились к ежегодной акции «Ночь музеев». В выставочных залах города и амфитеатре прошли бесплатные концерты, мастер-классы и экспозиции. Свою уникальную программу подготовил каждый музей.

Ночь музеев-2023 в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы могли приобщиться к истории, творчеству и искусству до позднего вечера субботы. В рамках акции «Ночь музеев» учреждения культуры работали позже обычного. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж, как акцию отметили в музее имени Машкова.

Ночь музеев-2023 в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ночь музеев-2023 в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посетители выставочного зала на улице Чуйкова бесплатно могли посмотреть экспозиции. В рамках акции прошли экскурсии по русской избе, интерактив с художником Алексеем Шиловым, концерт объединения «СтереоСтепь».

Ночь музеев-2023 в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ночь музеев-2023 в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ночь музеев-2023 в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ