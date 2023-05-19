Он кричит, что всех убьет: в Волгограде второклассник с диагнозом ударил сверстника и ручкой проткнул руку педагогу

Родители устроили бойкот и не пустили детей в школу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители гимназии №16 в Тракторозаводском районе Волгограда требуют исключить ученика второго класса, который угрожает убить их детей. Все они ополчились против самого мальчика и его мамы. Одна сторона утверждает, что школьник срывает учебный процесс, агрессивен и неуправляем. 29 детей даже перестали ходить на занятия, устроив бойкот. А мама второклассника продолжает борьбу за право своего сына учиться в обычной школе, в которой, по ее мнению, должны создать особые условия.

«КП-Волгоград» разбиралась в непростом конфликте.

«Вы меня раздражаете! Я вас убью!»

Алевтина воспитывает троих детей. Средний в прошлом году пошел в первый класс. Именно тогда и начались первые «звоночки». Мальчик рассказывал об однокласснике, который на уроках вел себя странно и мешал учиться. А недавно ученик беспричинно набросился на него с кулаками. Это и стало последней каплей.

- Его мама утверждает, что он инвалид. Сначала он был спокойным. У нас довольно сильный класс: завоевывают призовые места в олимпиадах, много отличников, среди них мой сын. Этот мальчик тоже очень умный, способный. В прошлом году он был одним из лучших. Но за эти два года мы, родители, увидели, что его психическое состояние начало меняться в худшую сторону. Он начал проявлять агрессию в отношении детей и учительницы. В первом классе он бегал прямо на уроках и постоянно кричал, - поделилась Алевтина.

Родители объясняли своим детям, что не стоит обращать внимание. Это же говорила и учительница начальных классов, хотя ей и приходилось отвлекаться от 29 учеников, чтобы угомонить одного.

- Например, на перемене ребенок играл в телефоне в игру и после звонка бежал на урок, а этот мальчик начинал бить ребенка, заставлял его играть дальше. Он очень развит физически. У одной девочки периодически отбирает телефон и убегает, - продолжает мама одного из учеников.

Но если такое поведение дети и родители еще терпели, то вскоре проблема усугубилась.

- Он начал ходить во время занятий в другие классы и пугать детей, начал говорить: «Вы меня все бесите, раздражаете! Я вас убью!». А еще бить, - ужасается Алевтина. – Мы писали письма руководству школы, в прокуратуру, администрацию в этом году. Получали отписки, что этот ребенок может так себя вести и никто не может его исключить, и вообще ничего не могут сделать. А наши дети не могут получать полноценное образование, нет условий, - считает женщина.

«Проблемному ученику» даже выделили тьютора, но это не помогло. Опекун постоянно находился рядом с ребенком, однако поведение не менялось.

Бьет учительницу и детей, а потом обнимает

Не так давно, 15 мая, на уроке математики сына Алевтины вызвали к доске решать задачу. Учительница попросила вытереть доску. В это время школьник еще не пришел на занятие. За ним приглядывал тьютор.

- Затем он вошел в класс. Мой сын стирал с доски, этот мальчик начал кричать. Он побежал к сыну, тьютор за ним. Они бегали по классу, пытались угомонить его. Он все-таки ударил по шее моего ребенка. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения, - рассказала Алевтина. – В тот же день он воткнул ручку в руку педагога. Администрация школы должна была вызвать полицию, но, увы. Мы сами пошли в полицию и написали заявление.

Родители считают, что ребенку очень трудно находиться в компании почти трех десятков детей, он становится раздражительным и агрессивным. Иногда пытается сломать школьный звонок, который тоже вызывает негативную реакцию. Однажды на уроке бросил в учительницу ботинок, после чего классная руководитель хотела даже уволиться. Для нее это был огромный стресс. Уволилась и тьютор, тоже «отхватившая» от «проблемного» мальчика.

- Когда я приходила в школу, этот мальчик бывало подбегал и обнимал меня. То ли ему любви дома не хватает, не знаю. Видно, что он страдает в школе от шума, для него не подходят эти условия. Ему нужна либо спецшкола, либо индивидуальное обучение. Но мама никого не слушает, говорит, что защищает права своего сына, - продолжает женщина. – Она говорит: «Ваши дети его лечат». А я считаю, что наши дети не должны страдать, необходимо сделать класс для особенных детей.

Ситуация с нападением на сына Алевтины стала решающей. В итоге родители приняли решение не пускать детей на занятия – все написали заявление на дистанционное обучение. Они боятся. Сейчас дети находятся дома, в школу ходит только один мальчик.

- Ребенку плохо, он кричит об этом, ему нужна помощь, - считает Алевтина.

«Над моим сыном устроили самосуд»

По словам мамы мальчика, которого сделали ответственным за все происходящее в классе, проблема кроется гораздо глубже. Анна рассказала, что два года назад ее сын прошел специальную комиссию в связи с ментальными особенностями. Специалисты заключили, что он может учиться в обычной школе, но ему должны обеспечить инклюзивное образование, то есть создать подходящие условия. Одно из них – профессиональный тьютор. Но, как считает женщина, этого сделано не было. Происходящее – это следствие, а не причина.

- Моему ребенку должны создать особые условия, а их эти два года не создавали. По закону ему положены тьютор, еженедельные коррекционные занятия. У нас же был только психолог. Мы обратились в прокуратуру, потому что ситуация усугубилась. Прокуратура поддержала нашу позицию, но ситуация мало изменилась. Между мной и родителями началась война. Мы переживаем травлю и стресс, - говорит Анна.

Женщина поделилась опытом из детского садика, где у ее сына тоже были проблемы, но их удалось разрешить.

- Заведующая проработала вопрос с воспитателями, воспитатели – с детьми. И у нас пошел прогресс, ребенок не был агрессивным, потому что отношение было другое, - рассказала Анна. – Я обратилась в Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов и инвалидов и узнала, что только на моего сына выделяется более 660 тысяч рублей.

Однако на деле вместо тьютора ребенка сопровождал школьный логопед, всего по два урока в понедельник и пятницу. Через год наставника сменили, у него тоже не было специального образования. Иногда с сыном на уроках сидел отец.

- В ВОРДИ пообещали помочь и помогли. Нам дали другого тьютора. Но, как снова выяснилось, он не имеет нужной специализации, то есть не может помочь ребенку. Учительница тоже подлила масла в огонь. Была ситуация, когда педагог пыталась успокоить моего сына, причинив ему боль – придавила ему руку ногтем, остался след, - жалуется Анна. - Хотя я много раз объясняла, что моему ребенку нужно объяснять, с ним нужно разговаривать, агрессия не поможет. У него сбой системы, нужен человек, который умеет работать с такими детьми.

По словам женщины, ее сын стал приходить домой с синяками и гематомами.

- Дети начали устраивать самосуд! Сын приходит домой и говорит, что его обижают. Не раз было, что его побить пытались, дети сами об этом рассказывали. Лично видела ситуацию, когда ученик набросился на моего сына, заломил руки, а учитель стояла и будто ничего не видела. Я не стала тогда устраивать скандал, хотела разобраться мирно. Проблема дошла до того, что страдают все! Когда такой ребенок приходит в школу, ему должны создавать условия. А у нас получилось, что рыбу бросили на сушу и заставили ходить. Я понимаю негатив родителей, но у меня тоже своя сторона. Создание условие для моего сына будет созданием условий для остальных. Я два года борюсь с этим, - плачет Анна.

Волгоградке помогает ВОРДИ. Первостепенная задача – найти тьютора с квалификацией.

- Сейчас мой сын ходит на уроки. Ведет себя нормально, никто не жалуется. По-хорошему мы в следующем учебном году перейдем в другой класс. Надеемся, что за летние каникулы школа найдет тьютора, который сможет помочь, - верит Анна.

В администрации Волгограда пока не ответили за запрос редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Искусал уборщицу и проломил голову однокласснику: в самарской школе не могут найти управу на агрессивного первоклашку. Родители первоклассников самарской школы жалуются на агрессивного ученика (подробности)

«Пока он здесь, мы не придем»: родители первоклашек требуют перевести их на дистант из-за агрессивного хулигана. В Самаре родители первоклашек школы требуют перевести их на дистант из-за агрессивного одноклассника (подробности)