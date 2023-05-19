В Волгограде торжественной линейкой отметили День пионерии: фото и видео

В Волгограде отметили День пионерии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

19 мая для многих людей, кто застал времена Советского Союза, знаковый день. 101 год назад была основана Всесоюзная пионерская организация имена Ленина. Каждый советский ребенок мечтал вступить в ряды организации и гордостью носить красный галстук. Посвящают в пионеры до сих пор. 19 мая 2023 года в Волгограде, в Комсомольском парке, состоялась торжественная линейка, на которой школьникам повязали алые галстуки. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж и видео, как в Волгограде отметили День пионерии.

В Волгограде отметили День пионерии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде отметили День пионерии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня пионерами стали девчонки и мальчишки из Волжского, Городище и средней школы №29 Волгограда. Пионерскую линейку вела председатель Волгоградской областной пионерской организации Наталья Говорова. В мероприятии также приняли участие коммунисты.

В Волгограде отметили День пионерии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде отметили День пионерии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде отметили День пионерии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сообщается, что подобные линейки пришли в разных районах Волгограда и области.