В Волгограде бывший морпех США рассказал, почему у американцев страх перед русскими

Фото: Ирина ЯКОВЛЕВА

Волгоград посетил гость из Америки. Бывший морской пехотинец-разведчик США, а ныне писатель Скотт Риттер презентовал свою книгу «Гонка разоружения». На встрече с читателями и студентами ВГСПУ, обсудили не только книгу, а также нынешнюю обстановку в мире и взаимоотношения между американцами и россиянами. Беседа получилась эмоциональной, интересной, открытой и, что самое главное, доброжелательной.

Скотт Риттер ранее служил морпех-разведчиком, после чего был инспектором ООН по вооружениям. В числе его обязанностей был контроль за процессом разоружения и уничтожения ракет средней и малой дальности на территории Советского Союза. Еще он сопровождал российских инспекторов, контролирующих аналогичный процесс на заводах Соединенных Штатов. Об этой деятельности он и рассказал в своей новой книге «Гонка разоружения», которая была издана медиагруппой «Комсомольская правда» при содействии Александра Зырянова - генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Презентация состоялась в конференц-зале Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

Фото: Ирина ЯКОВЛЕВА

Книга вызывала большой интерес. В Волгограде на встрече со Скоттом Риттером было очень много человек, причем как старшего возраста, так и студенты. Писатель уделил внимание каждому, кто хотел задать ему вопрос. Больше всего волгоградцы интересовались военной темой и ситуацией в мире, что по этому поводу думает Скотт Риттер.

- Когда я писал книгу, не думал, что у нее будет большая аудитория. Она была рассчитана на довольно ограниченный круг лиц. До того, как я написал книгу и приехал в Россию, сколько из вас знали о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Документ является фундаментальной основой разоружения и контроля за ракетами. Если бы не я и другие инспекторы со стороны США и СССР, никого из нас не было бы в живых, потому что началась бы ядерная война. Думаю, все знают, что произошло 24 февраля 2022 года. Отношения между моей и вашей страной стали очень напряженными, обе стороны задумались о начале ядерной войны. И люди задаются вопросом, как можно преодолеть этот кризис? В 80-х годах положение было более плачевным, чем сейчас. Было две возможности начать ядерную войну. Моя страна назвала вашу «Злой империей», а вы, в свою очередь, назвали нас своим врагом номер один. И все же мы смогли найти способ подружиться и вести совместную деятельность, о чем я и написал в книге.

У двух государств был опыт успешного преодоления кризиса. Однако в настоящее время положение изменилось. Скотт Риттер уверен, что история должна заставить людей думать о будущем. И надеялся, что волгоградские студенты хотят сделать так, чтобы весь мир жил в дружбе и взаимопонимании.

- Я проводил много встреч со студентами колледжей в США. Обычно мне не нравится пугать молодых людей. Но иногда это нужно сделать, потому что страх рождает желание узнать больше. Тогда, возможно, молодежь не допустит те ошибки, которые сделало мое поколение. Один философ сказал, кто забывает уроки истории, повторяет те же ошибки.

На презентации книги в Волгограде у Скотта Риттера не могли не спросить, почему в США так сильно боятся Россию. Писатель рассказал, откуда берется недоверие ко всему русскому.

- Сейчас в Америке распространена русофобия. Ее исток состоит в невежестве по отношению ко всему русскому. Мы ничего не знаем о России, не понимаем Россию. Поэтому мы ее боимся. Этот страх подогревается американскими властями, чтобы они могли продолжать текущий политический курс против России. Нам нужно победить русофобию. Поэтому я и приехал презентовать книгу в вашу страну.

Любой иностранец пытается понять, в чем заключается русская душа. Скотт Риттер очень хочет найти ответ на этот вопрос.

- Я уже побывал в одиннадцати городах России. У меня было много возможностей узнать о культуре, истории, религии, языке. Благодаря этому я надеюсь лучше узнать русскую душу, пока же я не знаю, в чем ее секрет. Но знаю, что ответ кроется во всех вас.

Волгоградцы задали бывшему морпеху США о специальной военной операции на Украине, интересуясь, когда и как, по его мнению, она завершится.

- Текущий конфликт на Украине можно назвать трагедией. Люди одной религии, одного мировоззрения, тем не менее, сейчас у них конфликт друг с другом. Считаю, что победит тот, кто готов поставить на карту все, кто пожертвует всем. На мой взгляд, у России больше шансов одержать победу, в то же время, мне сложно определить само понятие победы.

Скотт Риттер прокомментировал и ситуацию с недавней атакой на Кремль.

- Какая цель этой атаки? Была ли она достаточно серьезной? Нет. Оружие было недостаточно эффективным для уничтожения Кремля. Речь идет о политическом акте терроризма. Возможно, целью было внушить русским людям страх. Но после этого я был в Москве. И никакого страха не было, люди праздновали 9 мая и почтили память предков, павших в Великой Отечественной войне.

В конце беседы Скотт Риттер поделился впечатлениями от Волгограда и Мамаева кургана.

- Мне понравилось в городе, прежде всего, история. Как морпеха меня учили никогда не сдаваться и не проигрывать. Мы изучали историю других морпехов, вдохновлялись их мужеством. В этом городе произошло одно из самых значительных событий – битва за Сталинград. Когда я ходил по этим улицам, внутри меня возрастает боевой дух, я знаю, какая жертва была принесена советским народом, чтобы сбросить тиранию нацизма. Это за гранью понимания многих американцев.

Фото: Ирина ЯКОВЛЕВА

После почти двухчасовой беседы жители Волгограда и студенты еще долго не отпускали Скотта Риттера, чтобы взять автограф и тет-а-тет обсудить важные темы.

Презентации книги пройдет еще в ряде городов России.