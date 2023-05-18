Программа Зелёного Марафона

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

До начала 10 юбилейного Зелёного Марафона Сбера остается совсем мало времени. Напомним, массовый забег пройдет в 60 городах России. В Волгограде старт и финиш состоится 20 мая в Центральном парке культуры и отдыха, по адресу: ул Батальонная, 4.

Расписание предстоящего спортивного мероприятия:

9:00 Регистрация на забеги: взрослый, детский, скандинавская ходьба.

09:45 Зарядка – разминка от профессиональных спортсменов.

10:00 Открытие Зелёного Марафона. Официальное приветствие участников спортивного мероприятия управляющим Волгоградским отделением Сбербанка и почётными гостями.

10:15 – 11:00 Детские, спортивные и развлекательные активности.

Старт детских забегов. Юные спортсмены пробегут дистанцию на 420 метров в двух возрастных группах: от 7 до 10 лет и 10 до 13 лет.

Показательный забег спортсменов с собаками. Они примут участие в состязании по каникроссу на дистанции в 1 км.

Награждение победителей.

Пенное шоу, активности на сцене и выступление детских творческих коллективов.

11:00 – 11:10 Общая разминка перед массовым забегом.

11:10 – 11:15 Построение на забег 4,2 км и скандинавскую ходьбу. Старт.

11:15 – 12:00 Спортивные и развлекательные активности на сцене.

12:00 – 12:15 Церемония награждения победителей забега.

12:45 – 13:00 Выступление спортивных, танцевальных и творческих детских коллективов, пенное шоу, фотозоны, аквагрим.

13:00 – 13:15 Интерактив от ведущих.

13:15 –13:30 Закрытие Зелёного Марафона.

Встречаемся у колеса обозрения!