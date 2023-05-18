Программа Зелёного Марафона

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"
До начала 10 юбилейного Зелёного Марафона Сбера остается совсем мало времени. Напомним, массовый забег пройдет в 60 городах России. В Волгограде старт и финиш состоится 20 мая в Центральном парке культуры и отдыха, по адресу: ул Батальонная, 4.
Расписание предстоящего спортивного мероприятия:
9:00 Регистрация на забеги: взрослый, детский, скандинавская ходьба.
09:45 Зарядка – разминка от профессиональных спортсменов.
10:00 Открытие Зелёного Марафона. Официальное приветствие участников спортивного мероприятия управляющим Волгоградским отделением Сбербанка и почётными гостями.
10:15 – 11:00 Детские, спортивные и развлекательные активности.
Старт детских забегов. Юные спортсмены пробегут дистанцию на 420 метров в двух возрастных группах: от 7 до 10 лет и 10 до 13 лет.
Показательный забег спортсменов с собаками. Они примут участие в состязании по каникроссу на дистанции в 1 км.
Награждение победителей.
Пенное шоу, активности на сцене и выступление детских творческих коллективов.
11:00 – 11:10 Общая разминка перед массовым забегом.
11:10 – 11:15 Построение на забег 4,2 км и скандинавскую ходьбу. Старт.
11:15 – 12:00 Спортивные и развлекательные активности на сцене.
12:00 – 12:15 Церемония награждения победителей забега.
12:45 – 13:00 Выступление спортивных, танцевальных и творческих детских коллективов, пенное шоу, фотозоны, аквагрим.
13:00 – 13:15 Интерактив от ведущих.
13:15 –13:30 Закрытие Зелёного Марафона.
Встречаемся у колеса обозрения!