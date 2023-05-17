На одного волгоградца стало больше: на проспекте Жукова появился бюст Василию Лановому

Бюст Василию Лановому открыли на бульваре Жукова Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Сегодня, 17 мая, в Волгограде открыли бюст советскому и российскому актеру Василию Лановому. Памятник народному артисту СССР появился на проспекте Жукова у дома № 133. На торжественном мероприятии присутствовала вдова Василия Ланового – народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Корреспондент «КП-Волгоград» побывал на церемонии открытия и запечатлел важные моменты.

Памятник презентовали под звуки Гимна России Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

На основании скульптуры можно увидеть цитаты Василия Ланового Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Торжественная церемония началась с песни из знакового фильма «Офицеры», где Василий Лановой исполнил главную роль Ивана Вараввы. Песню «Вечный огонь», которую в народе принято называть по первой строчке «От героев былых времен» артист не раз исполнял, в том числе и перед волгоградцами, на патриотических встречах.

- Все концерты Василия Семеновича были направлены на сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Самые его любимые зрители – это кадеты, суворовцы, офицеры. В Волгограде атмосфера атмосфера всегда была особенной, - отметила в своем выступлении концертный директор Василия Ланового Антонина Журавлева.

Честь первым снять с монумента ткань вместе с вдовой легендарного актера выпала пятикласснику Кириллу Забудаеву. К Ирине Купченко юный волгоградец вышел с букетом ромашек и в белоснежном кителе – в точности как суворовец Ваня Трофимов в бессмертном фильме «Офицеры».

Честь снимать ткань с памятника выпала вдове Василия Ланового и маленькому волгоградцу Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Я очень волновался, это так ответственно, но, кажется, со всем справился. Конечно, я знаю кто такой Василий Лановой, мне очень нравится фильм «Офицеры», - ответил юный артист Кирилл Забудаев.

Появился памятник Василию Лановому в Волгограде неспроста – всеми любимый артист часто посещал город-герой, а в 2016 году объявил об открытии регионального штаба «Бессмертный полк». Он встретил 70-ю годовщину Сталинградской победы вместе с жителями города на Волге, накануне посетил госпиталь ветеранов, Мамаев курган. А теперь он навсегда поселился в сквере по проспекту Жукова.

Вдова Василия Ланового, артистка Ирина Купченко, не могла сдержать эмоций Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Он очень любил Волгоград, на Мамаев курган приезжал, - призналась артистка РСФСР Ирина Купченко. - Что-то в нем происходило, что в другом месте такого чувства не возникало. Какое-то чувство величия страны. Мне кажется, он заслужил того, чтобы остаться здесь. Теперь на одного волгоградца стало больше. Спасибо Волгограду за этот чудесный подарок!

В знак памяти рядом с памятником участники мероприятия высадили березу Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Завершилось торжественное мероприятие посадкой нового дерева. Саженец березы вдова актера, и представители ветеранского сообщества высадили неподалеку от самого памятника. Ирина Купченко пообещала приезжать в Волгоград – навещать посаженное дерево и место, где осталась частичка памяти ее мужа.