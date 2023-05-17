Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Маруся Фомина на премьере сериала «Балет», от создателей актрис, happy end и психа

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

15 мая в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера 8-серийной психологической драмы «Балет» (18+) производства «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студии» и видеосервиса Wink. Режиссёром-постановщиком сериала стал Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.

Гостями премьеры стали Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Маруся Фомина, продюсеры Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, продюсеры от видеосервиса Wink Антон Володькин и Александр Косарим, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, хореограф Владимир Варнава и Лола Дикова, балерина Ксения Шевцова, Ирина Апексимова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, оператор-постановщик Игорь Киселев с супругой, Сергей Гармаш, Игорь Мишин, Джаник Файзиев, Александр Акопов, Данила Шарапов с супругой, Сергей Капков, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Софья Эрнст, Светлана Максимченко, Алексей Макаров с супругой, Денис Власенко, Софья Лебедева, Алёна Михайлова, Лиза Шакира и Даня Андрущук, Ирина Безрукова, Катя Кабак, Анна Банщикова, Кузьма Сапрыкин, Анна Бегунова, Анна Снаткина, Анна Туразашвили, Софья Синицына, Антон Риваль с супругой, Ксения Соловьева, Лаура Джугелия, Настя Винокур, Антон и Елена Пинские, Рената Пиотровски, Маруся Бордовских, Мила Ершова и Станислав Рогожан, Надежда Игошина и Иван Фоминов, Тоня Паперная, Александр Шульгин, Александра Киселёва, Этери Левиева, Ольга Карпуть, Ида Кехман, Елена Окутина, Ян Яновский, артисты балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие.

По сюжету сериала, в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете.

Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), новые эпизоды будут выходить по четвергам.

"Балет", драма (18+), 8 серий

В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры: Алексей Киселёв, Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов, Александр Косарим, Антон Володькин

Креативные продюсеры: Алексей Киселёв, Татьяна Долматовская, Сима Ореханов

Продакшн-продюсер: Оксана Кравчук

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили

Линейный продюсер: Евгения Шалагина

Директор: Сергей Груданов

Директор по производству «НМГ Студии»: Максим Аджави

PR: Art Pictures Motion, Kisa Communications

Режиссер-постановщик: Сангаджиев

Оператор-постановщик: Игорь Киселёв

Автор идеи: Алексей Киселёв

Сценарий: Лев Мурзенко, Сима Ореханов, Анастасия Корецкая, Евгений Сангаджиев, Владислав Каптур

Шоураннеры: Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, Сергей Бондарчук

Хореограф: Владимир Варнава

Художник-постановщик: Андрей Белан

Грим: Елена Ваховская

Костюмы: Наталья Туровникова, Юля Чичканова

Кастинг-директор: Ася Смекалова, Ноза Абдулвасиева, Мария Гоготова

Пост-продакшн: Диана Петренко, Ирина Хан

Звукорежиссер: Павел Дореули

Композитор: Олег Карпачев

Колорист: Тимофей Голобородько

Режиссеры по планированию: Мария Либова, Екатерина Молочная

Вторые режиссеры: Ярослав Мартьянов, Анна Грачева и Екатерина Лапошина

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