Комары заражают червями: волгоградский энтомолог рассказала о нашествии кровососов в 2023 году

Волгоградцы уже отмахиваются от кровососов не только во время прогулок, но и дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашествие комаров и мошки – явление неизбежное. Волгоградцы уже отмахиваются от кровососов не только во время прогулок, но и дома. Укусы насекомых не всегда безобидны,они являются переносчиками разных заболеваний. Недавно врачи извлекли из тела мужчины 15-сантиметрового червя, который попал в организм как раз из-за комара. Когда ждать пика нашествия комаров и мошки в Волгограде, и как обезопасить себя от опасности, сайту volgograd.kp.ru рассказала энтомолог Галина Мельникова.

Когда ждать нашествия комаров и мошки в Волгограде в 2023 году

По словам энтомолога, комары так или иначе будут портить прогулки на свежем воздухе, а также залетать в дома и квартиры вплоть до октября этого года. Сейчас специалисты активно обрабатывают водоемы.

- Если бы не проходили масштабные мероприятия по борьбе с комарами, пик был бы в конце мая. Все будет зависеть о дезмероприятий. Если они будут проведены своевременно, в достаточном количестве применят препарат, обработают водную гладь, растительность, тогда удастся минимизировать численность. Но если будут допущены огрехи, тогда комар будет беспокоить и разносить заболевания, - рассказала энтомолог Галина Мельникова.

Но комары – это еще не вся беда. Скоро к ним присоединится мошка.

- Нашествие мошки ожидается в середине июня. Если будет небольшой сброс воды, то оно продлится в пределах двух недель. Если будет обильный сброс и произойдет затопление Волго-Ахтубинской поймы, что бывает редко, то придет большое количество мошки. За последние тридцать лет всего дважды наблюдалось огромное количество насекомых. У нас такое явление бывает редко. В основном это происходит после повторного сброса и затопления. В этом случае поднимается большое количество. В основном мошка приходит из водохранилища, правобережья реки Волги, - пояснила специалист.

Когда можно подхватить опасные болезни от комаров

Не стоит забывать, что комары – вовсе не безобидные насекомые. Помимо зудящих укусов они могут доставить массу проблем со здоровьем. Однако по-настоящему опасными кровососы становятся к концу лета. Те, которые сейчас вылетели, не переносят малярию, но могут заразить лихорадкой Западного Нила.

- Также не надо забывать про тулерямию. Для каждого заболевания существует определенный промежуток сезона года, когда внутри комара накапливается вирус. Есть также другое обстоятельство – например, появится больной малярией, после контакта с которым комар будет переносить данный вирус, - продолжает энтомолог.

Проще говоря, многое будет зависеть от числа носителей тех или иных вирусов. У нас в регионе есть устойчивый очаг лихорадки Западного Нила. Помимо этого, разные болезни переносят и птицы, которых кусают комары.

- Именно сейчас заражение человека от комара может не произойти. Для того, чтобы сам комар стал заразен, должно пройти время, то есть накопиться вирус. Обычно сезон передачи ЛЗН начинается в августе. Но это тоже будет зависеть от погодных условий. Так, при сильной жаре это может случиться гораздо раньше, или наоборот позже, - говорит специалист.

К слову, в этом году в Волгоградской области еще не зарегистрировано ни одного случая заболевания ЛЗН, с 2007 года не было случаев тропической малярии (только завозные).

При этом есть и другая опасность – дирофирялиоз. Источником являются бездомные собаки, через которых гельминт попадает в комара, а затем в людей.

- Проблема не только в нашем регионе. С собаками вопрос очень острый, его надо решать. Очень много бродячих животных, которые и сами страдают. Комары контактируют с больными собаками, заражаются личинками и при укусе передают их человеку, - пояснила Галина Мельникова.

Такой червь может быть в среднем 2-3 сантиметра. В Волгоградской области количество пострадавших ежегодно растет.

Чтобы обезопасить себя от последствий нужно соблюдать элементарные правила: поставить сетки на окна и на природе применять репелленты, а также в случае недомогания сразу же обращаться к врачам.