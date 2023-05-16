EXEED: анализируя перспективы

В этом смысле автомобильный рынок, который в прошлом году испытал настоящий шок, сегодня в целом показывает неплохие достижения. Об оптимизме можно говорить весьма осторожно, но хочется верить, что в обозримом будущем положительная динамика будет более устойчива.

Конечно, в целом налицо правильная реакция наших дилеров, их способность к буквально ситуативным изменением, грамотное планирование и по-хорошему дерзкие решения. И это, несомненно, большой плюс. Однако все же большую роль в тех показателях, что можно увидеть по данным агентства «АВТОСТАТ», сыграли китайские производители. Ведь именно они получили настоящий карт-бланш и сумели воспользоваться сложившейся ситуацией.

Уже в конце прошлого года многие говорили, что в 2023 году речь может идти о приросте в 50% автомобилей из Поднебесной. И станет это возможно не только благодаря продажам уже известных моделей, но и благодаря запуску новых брендов.

И вот, подводя итоги первого квартала этого года, мы видим, что китайские производители показывают практически взрывной рост. За год их доля выросла в 4 раза - с 9% до 36%. В марте 2023 года из 70 тысяч реализованных машин на импорт пришлось 44% и 32% из них – это именно китайские производители (отечественных производителей – 40%, несложно прикинуть, сколько остается на остальных).

Однако даже среди китайских автокомпаний есть свои лидеры. И в этом смысле самый стремительный рост у премиум бренда EXEED. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале этого года было реализовано 5600 новых автомобилей EXEED в России. И это в 2,4 раза больше, чем год назад. Бестселлером бренда стал компактный кроссовер EXEED LX, который показал рост более чем в 13 раз (было продано 2200 машин).

Следом за ним идет среднеразмерный кроссовер EXEED TXL, который получил прирост аж в 57% (было продано 1900 автомобилей). И замыкает тройку - флагман бренда, полноразмерный внедорожник VX: рост в 66%, 1500 единиц.

Такой интерес к этим премиальным машинам объясняется в первую очередь их действительно потрясающим внешний видом. Все три модели выгодно отличаются в потоке. Их выдержанный, лаконичный, и в то же время очень актуальный и современный внешний вид – результат искусной работы европейских дизайнеров в китайской парадигме. Поджарые спортивные силуэты, led-оптика в эффектном прищуре фар, монобровь задних фонарей, контрастные расширители колесных арок, геометричная безрамная решетка радиатора.

Кроме того, EXEED отличается гибким подходом к запросам покупателей, а потому своевременно выводит на рынок обновления. Так, лимитированная серия EXEED VX - Limited Edition President, флагмана марки - сделала автомобиль еще эффектнее. Люксовый налет винтажности за счет бронзовых акцентов, шильдиков, решетки радиатора, накладки заднего бампера, подчеркнул уникальность автомобиля и отличный вкус его обладателя. Особенные спортивные ноты зазвучали и во внешнем оформлении EXEED TXL 2.0. Засветились ярко красные суппорты, и расширилась гамма цветов за счет «Галактического серого» и «Эклипс». Ну, а вишенкой на торте стала автоматическая подножка с ярко-голубой подсветкой, выдвигающаяся при открытии двери. Красные суппорты теперь есть и на полноприводной версии EXEED LX. А коллекция цветов пополнилась ярко-красным («Фуор») и пастельно-голубым («Кассиопея»).

Несомненно, и техническая составляющая здесь играет не последнюю роль. Все три автомобиля, представленные на нашем рынке, VX, TXL и LX имеют достойные агрегаты. Под капотом EXEED VX - 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2.0 TGDI с максимальным крутящим моментом в 385 Нм в диапазоне от 1750 до 4000 оборотов в минуту. Расход топлива почти 2-тонного автомобиля остается в пределах разумного: 7,3 л за городом и 10,4 и 8,5 в городском и комбинированном режимах соответственно. А до сотни со старта ему нужно всего 8,5 секунд. Агрегатируется мотор 7-ступенчатым «роботом».

Для TXL предлагается турбомотором F4J16 из третьего поколения двигателей Acteco объемом 1,6 литра. Его разработкой занимались в австрийской AVL. И здесь статистика по отказам в тестовых условиях у мотора крайне низка. Кроме того, данный двигатель вполне может работать на 92-м бензине (в отличие от VX, которому нужен 95). Показывает хорошие результаты он в паре с 7-ступенчатым «роботом». Другой вариант для «спортивной» версии - модификация двигателя F4J16 с увеличенным до 2 литров рабочим объемом, с электронным управлением турбокомпрессором, прямым впрыском топлива iHEC и системой изменения фаз газораспределения DVVT. До 100 км/ч 2-литровому мотору нужно 9 секунд (это 0,8 секунд форы в сравнении с 1,6-литровой версией). Подросла и максимальная шкала по скорости: со 185 до 200 км/ч.

Силовая установка EXEED LX – инновационный 147-сильный мотор 1.5T, дистанционный запуск которого входит в базовую комплектацию. Он работает в тандеме с вариатором CVT25, который в 2021 году был отмечен Академией автомобильной оценки Lopal Cup. Для версии AWD - новый для LX турбодвигатель 1.6 TGDI мощностью 150 л.с. (275 Нм). Он же стоит на TXL, правда, там он выдает 186 л.с. (хотя крутящий момент одинаковый). Разгон до «сотни» занимает у EXEED LX AWD 10,2 сек. (что на 0,4 секунды меньше, чем на TXL). Расход топлива обещают умеренным, но точных цифр пока нет. В паре с мотором работает преселективный 7-ступенчатый «робот» DCT300.

Далее, говоря о популярности EXEED, не стоит забывать о грамотной ценовой политике. Ведь на яркий автомобиль с богатым оснащением назначен очень вменяемый ценник. Плюс к этому добавим доступность расходных материалов, недорогое обслуживание и высокую гарантию.

Однако, справедливости ради, мы решили выяснить причины популярности автомобилей EXEED более предметно. И провели опрос среди тех, кто имеет непосредственное отношение к бренду: сервисным мастерам, консультантам и владельцам EXEED во Владимирской области. Ведь здесь, как и в целом по России, цифры продаж у официального дилера EXEED ГК АГАТ показывают динамичный рост. И трафик по запросам на модели растет в геометрической прогрессии.

И чтобы наша оценка была максимально беспристрастной, в качестве камертона предлагаем мнение нейросети на вопросы, связанные с автомобилями EXEED. Итак…

В чем формула успеха EXEED?

Александр, владелец EXEED TXL 2.0.

«Вы знаете, то, что сейчас происходит на нашем рынке, мы не могли представить год назад. Уход «европейцев» и «корейцев», а в след за этим стремительная экспансия из Поднебесной сначала вызывали недоумение. Сейчас - вполне себе норма. Уровень качества китайских автомобилей давно достиг вершин современного автомобилестроения».

Владимир, работник сервисного центра EXEED Центр Агат на Промышленном.

«Успех EXEED - это сочетание качеств. Отделка материалов высокого уровня с отличительным внешним европейским дизайном, богатое техническое оснащение и опции, на работу которых дается единственная в своем сегменте автомобилей 7-летняя гарантия».

Михаил, владелец EXEED TXL.

«Формула успеха EXEED - во внимании к мелочам! И не только в самом автомобиле, но и в сервисе».

Ответ Нейросети.

«EXEED является относительно новым брендом китайского автопроизводителя. Формула успеха EXEED, по моему мнению, лежит в следующих факторах: инновации, дизайн, качество производства, реклама, команда.

EXEED вкладывает серьезные усилия в исследования и разработки, чтобы предложить автомобили с передовыми технологиями и инновационными решениями в дизайне. Бренд обращает большое внимание на дизайн своих автомобилей, который отличает их от конкурентов и делает марку более привлекательной для покупателей. Надежность, безопасность и удобство - факторы, которые были включены в производственный процесс EXEED, что придает автомобилям большую ценность в глазах потребителей. Компания активно продвигает свою продукцию в медиа-пространстве, проводит презентации своих новинок на международных выставках, встречах и других мероприятиях, что распространяет известность марки. Значительную роль в успехе EXEED играет команда. Бренд работает с высококвалифицированными профессионалами в своей отрасли, которые обладают опытом работы в крупных автомобильных компаниях и ведущих конструкторских бюро».

В чем премиальность EXEED и есть ли смысл сравнения с европейскими производителями?

Михаил, владелец EXEED TXL.

«Премиальность начинаешь чувствовать с первого взгляда, с первого знакомство и прикосновения к той же отделке интерьера. А сравнивать его с другими, в том числе и европейскими, брендами бессмысленно, так как EXEED уже воплотил в себе все самое лучшее и современное, что есть в лучших автомобилях».

Андрей, вледелец EXEED LX.

«Премиальность EXEED в качестве сборки, гарантии, управляемости и внешнему виде».

Ответ Нейросети.

«В премиум-сегменте автомобильного рынка конкуренция настолько высока, что стать успешной маркой в этой отрасли достаточно сложно. Несмотря на это, EXEED успешно выстраивает свой бренд и стремится стать игроком на международном рынке автомобилей премиум-сегмента. В китайской автомобильной индустрии термин "премиум" используется со своим собственным значением, которое может различаться с тем, что мы привыкли видеть на международном уровне. В то же время, китайские автомобильные бренды, включая EXEED, придерживаются новой концепции "китайской премиальности", которая включает в себя высокое качество, продуманный дизайн и передовые технологии, которые нацелены на удовлетворение потребностей местных и международных потребителей.

Сравнивать EXEED с европейскими производителями по многим параметрам не имеет смысла, т.к. они находятся на разных рынках с разными потребностями и пожеланиями. Тем не менее, EXEED является премиум-брендом, который предлагает качественные автомобили с передовыми технологиями и продуманными решениями в дизайне, что делает его конкурентоспособным на международном рынке. Поэтому, хотя европейские и другие премиум-бренды могут по-разному определять свою концепцию премиумности, EXEED продолжает укреплять свой бренд, разрабатывать инновации в своих автомобилях и конкурировать в премиум-сегменте автомобильной индустрии».

Насколько четко работает весь технологический опционал и какую из умных систем Вы назвали бы самой интересной и впечатляющей?

Ярослав, владелец EXEE VX.

«Среди всех систем EXEED, интересной и впечатляющей я бы назвал систему ADAS. Она включает камеры, радары и другие датчики, обеспечивая непристанный мониторинг дороги. В городском трафике при постоянно занятой голове, это очень нужная опция».

Александр, владелец EXEED TXL 2.0.

«Технологический опционал настроек в режиме городской эксплуатации работает четко и предсказуемо, и сенсорные экраны откликаются на каждый запрос быстро. И это не может не радовать. А функция адаптивного круиз контроля делает каждую поездку приятней и комфортней».

Владимир, работник сервисного центра EXEED Центр Агат на Промышленном.

«На дороге обстановки бывают разные, не даром этот вид транспорта считается одним из самых опасных. Поэтому техника на 100 %, конечно же, не сможет среагировать. Но инженерам EXEED удалось максимально гармонично настроить весь технологичный опционал. Самая интересная система это система перекрестного столкновения и система экстренного торможения. Тут реакция техники намного превосходит реакцию человека, тем самым повышая его безопасность».

Ответ Нейросети.

«Многие функции и системы работают четко и эффективно в режиме городского управления. Например, управление круиз-контролем и адаптивный круиз-контроль автоматически регулируют скорость автомобиля в зависимости от движения перед ним. Интерьер автомобиля EXEED также имеет передовые технологии, такие как Multi-Touch-экран, интеллектуальная кнопка "запуск/остановка" и Bluetooth-опции, которые обеспечивают более интуитивную настройку. Среди всех систем EXEED, интересной и впечатляющей системой можно назвать систему ADAS, которая включает камеры, радары и другие датчики, обеспечивая постоянный мониторинг дороги, и помогает водителю управлять автомобилем в сложных погодных условиях, а также предупреждает о возможном столкновении или опасности на дороге. Кроме того, система технологической связи с помощью смартфона позволяет водителю мониторить ряд функций, включая состояние автомобиля, заряд батареи и другие параметры, а также производить удаленный запуск двигателя, что делает эксплуатацию автомобиля удобнее и более эффективной. В целом, системы и опции в автомобиле EXEED показываются на высшем уровне».

Как, по-Вашему, удается производителю при таком уровне оснащения автомобилей EXXED сохранять привлекательную стоимость?

Алексей, руководитель отдела продаж EXEED Центра Агат на Промышленном.

«Как и при любом другом продукте, стоимость автомобилей EXEED зависит от многих факторов, таких как себестоимость производства, объемы производства, стратегия ценообразования и конкуренция на рынке. EXEED использует современные технологии производства и оптимизированный процесс сборки. Это во многом позволяет снизить себестоимость производства».

А хватает ли модельного ряда в EXEED или Вы бы что-то добавили?

Михаил, владелец EXEED TXL.

«По моему мнению, не хватает седана, и было бы интересно посмотреть на электрокар».

Андрей, владелец EXEED LX.

«Я бы добавил обязательно седан и еще один кроссовер, чуть меньше и дешевле, чем LX».

Ярослав, владелец EXEED VX.

«Наши люди привыкли к классическому автомату и атмосферному двигателю. Не смотря на довольно достойную нынешнюю связку двигателя и коробки, хорошо бы было сделать несколько моделей или комплектаций с уже привычными агрегатами».

Каким Вы видите будущее EXEED в России?

Алексей, руководитель отдела продаж EXEED Центра Агат на Промышленном.

«Сейчас перспектива не всегда может быть отчетливо понятна. Однако факт того, что EXEED - очень интересная марка в сочетании дизайна, функционала и качества, бесспорен. Как и тот, что помимо большой немецкой тройки есть уже машины, предлагающие исключительный симбиоз технологий, надежности и качества. И именно эти автомобили будут в высочайшем спросе. Я в этом уверен»!

Что ж, анализ всех собранных мнений еще раз показывает большой интерес к автомобилям EXEED, и он явно будет расти. Ведь в компании, как заявляют ее производители, нацелены на дальнейший рост и более того – ввод новых моделей. Так, уже летом этого года EXEED представит в России серийную версию концепта EXEED AtlantiX. У нас этот автомобиль планируется под именем RX. Таким образом, линейка EXEED расширится до четырех моделей. Также в этом году ожидается и первый электрический седан под названием Sterra ES. Одним словом, год не так давно начался, но уже обещает быть интересным.

Что же касается привычных нам уже моделей, то они всегда в наличии для просмотра, тест-драйва и покупки в дилерских центрах EXEED. Напомним, что во Владимире EXEED Центр Агат на Промышленном, находится на Промышленном проезде, 1.

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