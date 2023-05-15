Завершилась онлайн-регистрация на Зелёный Марафон в городах Поволжья

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске заявки на участие подали почти 17 000 тысяч человек.

Юбилейный десятый Зелёный Марафон состоится 20 мая. В каждом городе для бегунов будет предусмотрена дистанция 4,2 км (1/10 часть полного марафона) и детский забег на 420 метров. Кроме того, в Самаре и Пензе участники смогут попробовать свои силы в забеге на 10 км. Также в Волгограде и Ульяновске будет скандинавская ходьба, в Оренбурге, Пензе, Самаре и Саратове — инклюзивные старты.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Зрители и болельщики смогут увидеть на площадках Зелёного Марафона выступления местных музыкальных коллективов, а также принять участие в спортивно-развлекательных активностях. Например, в Самаре пройдёт ползунковый забег для детей до года и забег с собаками, который так же пройдёт и в Волгограде.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Несмотря на то, что онлайн-регистрация на Зелёный Марафон закончилась, у жителей Поволжских городов есть возможность зарегистрироваться непосредственно в день забега на площадке. Присоединиться к марафону может любой желающий, вне зависимости от возраста и степени физической подготовки. У каждого есть шанс сделать шаг навстречу здоровому будущему».