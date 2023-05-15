В Волгограде с 15 мая действует новая схема движения на улице Чуйкова

Новая схема движения уже в действии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда на улице Чуйкова с 15 мая 2023 года начала действовать новая схема движения в границах улиц 13-й Гвардейской и Краснознаменской. Приоритет здесь отдали пешеходам и велосипедистам. Скорость для всех ограничили 20 километрами в час, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Так, проезжая часть на Чуйкова от 13-й Гвардейской до Краснознаменской стала односторонней с движением в сторону Ворошиловского района. Приоритет отдали велосипедистам и самокатчикам. Пешеходы же получили право пересекать дорогу в любом месте, но не создавая помех для остальных. Также им полностью отдали тротуары. Парковать авто можно только с одной стороны дороги: от 13-й Гвардейской до Комсомольской вдоль правой, от музыкального театра до Краснознаменской – вдоль левой.

При этом с 20 часов пятницы и в выходные дни на улице Чуйкова от музтеатра до улицы Ленина будет действовать пешеходный режим. Движение автомобилей полностью запрещено.

Новых знаков появилось много. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Автомобилисты пока не привыкли и нарушают. Машины кое-где припаркованы в два ряда. Новых дорожных знаков так много, что сразу не поймешь, что они означают. Разметка есть не на всем протяжении участка. Так что пешеходы, особенно с детьми, пока опасаются переходить дорогу в любом месте. Зато самокатчики уже летают посреди дороги.