В центре Волгограда иностранец предложил 17-летней девушке наркотики, после чего она умерла

Мужчину взяли под стражу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца ближнего зарубежья, по вине которого погибла 17-летняя девушка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, молодого человека подозревают в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, а также в сбыте запрещенных веществ.

Следователи установили, что в ночь с 9 на 10 мая подозреваемый на Центральной набережной города-героя познакомился с тремя девушками, двое из которых были несовершеннолетними.

- В ходе общения он предложил девушкам ради интереса попробовать запрещенное вещество, которое необходимо было забрать по месту его временного жительства в одной из гостиниц Городищенского района, - рассказали в региональном СКР.

Молодой человек вернулся в центр Волгограда, где вновь встретился с новыми знакомыми. Во дворе дома №4 на улице Гоголя он предложил им попробовать наркотики. Девушки согласились. При этом подозреваемый подробно объяснил, как именно нужно употребить вещество. 17-летняя девушка приняла отраву и умерла от передозировки.

- Понимая, что за содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности, злоумышленник незамедлительно скрылся с территории Волгоградской области, - уточнили в областном следкоме.

Следователи и сотрудники полиции задержали мужчину в Астраханской области. На него возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков несовершеннолетнему) и 230 УК РФ (склонение к употреблению, повлекшее смерть).

- В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении фигуранта судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Также следователи выяснят, законно ли подозреваемый пребывал на территории РФ.