В Волгограде на улице Чуйкова завершают наносить разметку для велосипедистов и самокатчиков

Разметка будет указывать с какой стороны разрешено ездить водителям самокатов и велосипедов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже второй день подряд волгоградцы имеют счастье наблюдать, как в центре Волгограда по улице Чуйкова меняется схема движения. Пока автомобилисты постепенно привыкают к новым порядкам – одностороннему движению и «черепашьей» скорости в 20 км/ч, специалисты наносят последние штрихи к разметке для водителей велосипедов и самокатов. «КП-Волгоград» запечатлел этот процесс.

Коммунальщики собственноручно наносят разметку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для парковки на улице Чуйкова тоже есть свои условия Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как сообщали ранее в администрации Волгограда, новая разметка на Чуйкова от улицы 13-й гвардейской и до Краснознаменской. Соответственно, на этом участке дороги будет одностороннее движение.

Передвигаться по улице Чуйкова можно только со скоростью 20 км/ч Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И самокатчики, и велосипедисты будут теперь плечом к плечу с автомобилями ездить по проезжей части со скоростью 20 километров в час. Тротуарная часть, по которой ранее любили гонять пользователи двухколесного транспорта, теперь станет исключительно пешеходной.

Тротуарная часть станет исключительно пешеходной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что касается парковки, то оставлять машины разрешат от 13-й Гвардейской до улицы Комсомольской вдоль правой стороны дороги, а также от музтеатра до улицы Краснознаменской с левой стороны.

Когда вступит в действие новый режим, мэрия обещала сообщить дополнительно.