Жители двух районов Волгограда на 8 часов останутся без электричества 15 мая

В ожидании электричества пробудут жители Кировского и Советского районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая рабочая неделя для жителей Советского и Кировского районов Волгограда начнется с отключений света. В понедельник, 15 мая, без электроснабжения останутся сотни волгоградцев. Полный список адресов, по которым грядут отключения сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию Россети-Юг.

В Кировском районе плановые отключения с 09.00 и до 17.00 затронут всего лишь несколько адресов. Среди них: Алычевая, 39-43; Анисовая, 25-48; Тутовая, 27-47 и Шелковичная, 24-28.

В Советском районе волгоградцев, ожидающих электроснабжения с 09.00 до 17.00 будет намного больше. Полный список адресов:

- Райниса Яниса, 25-40;

- Мочалова, 42-65;

- Кошута, 38-58;

- Зевина, 92-104, 59;

- Полухина, 83-99, 100-105;

- Родниковая, 35-39;

- переулок Ващенко, 1-29;

- Чембарова Михаила, 1-23,, 32-48;

- Корганова, 33-44;

- Аренского, 2-28;

- Беляева Александра, 2-26, 30-38;

- Круглова Петра, 1-27, 29-39;

- Корганова, 27, 18, 18а, 20, 48-56;

- Габышева, 17-35, 38-48;

- Солнцева, 1-20;

- Сарафанова Николая, 31-49, 2-22;

- переулок Сарафанова Николая, 1-29;

- Черемуховая, 3а, 5а, 23д, 50а;

- Ващенко, 1-30