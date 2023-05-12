Финальный урок: интернет провайдер завершил учебный сезон «Азбуки интернета» для волгоградских пенсионеров

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Занятие прошло в электронном читальном зале Центральной библиотеки им. М. К. Агашиной и стало итоговым в учебном сезоне курса «Азбука интернета». За период учебного года с 2022 по 2023 год в проекте приняло участие 150 человек.

Эксперт национального провайдера рассказал слушателям «Школы компьютерной грамотности» об основах безопасного поведения в интернете. На занятии были подробно разобраны причины опасных ситуаций и определены шаги по их предотвращению и устранению. Участники проанализировали примеры из собственного опыта и разобрали на их основе пошаговую инструкцию оптимальных действий.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Наша компания создает экосистему современного цифрового мира, в котором будет комфортно жить людям разных поколений. Для этого мы постоянно проводим обучающие лекции, семинары, мастер-классы. Пожилые люди активно включились в этот образовательный процесс. Думаю, что теперь для тех, кто прошел обучение, не проблема самим записаться на прием к врачу, безопасно оплатить коммунальные услуги онлайн или сделать покупку в интернет-магазине, пообщаться со своими близкими и друзьями в социальных сетях», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В конце занятий все слушатели получили в подарок тематическую книгу, которую компания выпустила и бесплатно предоставляет региональным библиотекам.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«На протяжении нескольких лет мы обучаем людей старшего поколения азам компьютерной грамотности. Занятия проходят по методическому пособию "Азбука интернета", подготовленному специалистами компании. В нем сложные вопросы объясняются подробно и просто с учетом возраста обучающихся. Слушатели с увлечением изучают мир интернета, где могут найти много полезной и развлекательной информации», — сказала Светлана Пруданова, директор Волгоградской сети городских библиотек.

Совместный обучающий проект «Ростелекома» и Волгоградской сети городских библиотек для старшего поколения действует в Волгограде с 2014 года. За это время компьютерную грамотность освоили более 7000 пенсионеров.