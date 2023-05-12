Игорь Артамонов: О будущем ЛТЗ говорили с коллегами на заседании Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Развитие российского машиностроения обсуждалось в правительстве Липецкой области. Регион стал площадкой для проведения выездного заседания Экспертного совета по развитию транспортного, дорожно-строительного и сельскохозяйственного машиностроения Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле. В нём приняли участие представители федеральных структур России и Республики Беларусь, Государственной Думы РФ, машиностроительных и сельскохозяйственных предприятий, научно-инженерных компаний.

Экспертный совет формирует наиболее актуальные вопросы развития промышленности, которые затем передаются для рассмотрения в Госдуму РФ или формулируются в виде законопроектов. В ходе сегодняшнего заседания был сделан акцент на импортозамещении и достижении технологического суверенитета.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов подчеркнул значимость вопросов, обсуждаемых на заседании Комитета. «Наши машиностроители столкнулись с чрезвычайно сильными вызовами, но предприятия смогли перестроиться. Объём производства отечественной техники за 2022 год составил более 71 млрд рублей, что на 20% выше показателей 2021 года. Огромное значение сегодня имеет производство сельскохозяйственной техники и её доступность для аграриев. Безусловно, один из знаковых проектов в этом направлении – возрождаемый Липецкий тракторный завод», – отметил Альберт Каримов.

Отмечалась важность развития и укрепления российско-белорусского сотрудничества. Примером такого взаимодействия является проект возрождения Липецкого тракторного завода, который реализуется в сотрудничестве с российским «Трансмашхолдингом» и белорусским «Амкодором».

Как будет развиваться площадка ЛТЗ, рассказали руководители компаний, которые реализуют этот проект. Уже зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Амкодор-ЛТЗ», разработана дорожная карта проекта, завершено техническое обследование объектов недвижимости по первому этапу реализации проекта, согласована возможность расширения ОЭЗ «Липецк» и включение в неё земельных участков территории ЛТЗ.

«Есть конкретный проект, договорённости, понятны этапы развития. Активную поддержку оказывает руководство области. Совместные усилия позволят нам эффективно развивать площадку, сделав её одним из флагманов отечественного машиностроения», – отметил председатель Экспертного совета по развитию транспортного, дорожно-строительного и сельскохозяйственного машиностроения Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Кирилл Липа.

На площадке ЛТЗ планируется выпуск широкой линейки сельхозтехники. Предполагаемые образцы были презентованы на заседании Комитета. Это не только сельскохозяйственные машины, но и навесное оборудование для них. Гендиректор ОАО «АМКОДОР» Андрей Яроцкий сообщил, что рассматривается возможность локализации производства сельскохозяйственных шасси на липецкой площадке. Для этого потребуется строительство дополнительного корпуса. Как отметил докладчик, все машины будут полностью обеспечены комплектующими и запчастями отечественного производства.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что работа по созданию машиностроительного кластера в регионе продвигается запланированными темпами, а также добавил, что регион создаёт для инвесторов удобную инфраструктуру и перестраивает систему образования, чтобы готовить нужные предприятиям кадры

«Мы меняем образовательные программы в наших колледжах и техникумах. Исключаем невостребованные специальности и вводим актуальные. Хочу отметить, что уже есть положительные результаты. В дальнейшем также планируем использовать индивидуальный подход и готовить специалистов по запросу предприятий. Это важно и для студентов, которые получат хорошие рабочие места с достойной зарплатой», – прокомментировал губернатор.

Также в ходе заседания крупные машиностроительные компании представили свои импортозамещающие проекты. Отмечалось, что российские предприятия начали производить много сложных компонентов для машиностроительной отрасли, которые ранее в нашей стране не выпускались. В частности, освоено производство новых моделей двигателей для крупной техники, к примеру, для тепловозов и ледоколов. По словам экспертов, у этой отрасли хорошие перспективы для развития, что в свою очередь позволит обеспечить технологическую суверенизацию в области двигателестроения.